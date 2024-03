Sérum hialurônico L'Oréal deixa pele lisa e linhas de expressão mais suaves

Manter a hidratação diária do rosto é um dos passos mais importantes para quem deseja reduzir as linhas de expressão. Um tipo de produto que faz sucesso para esse objetivo é o sérum com ácido hialurônico, composto famoso por hidratar sem agredir a pele e por ter uma textura mais leve.

Pensando nisso, decidi testar o sérum facial Revitalift hialurônico de L'Oréal Paris para ver se ele é tudo isso mesmo o que falam - o produto costuma estar na lista dos mais vendidos da categoria na Amazon, por exemplo.

O que mais gostei

Realmente hidrata sem pesar. O aplicador do produto é um conta-gotas, e a textura é bem líquida. Quando você aplica no rosto, o sérum é absorvido imediatamente, deixando a pele com aspecto liso e sensação de hidratada. Senti isso nos 15 dias que testei o produto. E vale dizer que a minha é madura, mista e sensível.

É econômico. Hidratante é uma coisa que a gente precisa usar duas vezes ao dia, de manhã e à noite - todos os dias, segundo recomendações de especialistas. Com duas gotinhas do sérum revitalift hialurônico, você hidrata o rosto todo. Com mais duas gotas, dá para esticar a hidratação para pescoço e colo. Logo, o produto rende, o que melhora a relação custo-benefício.

Pele luminosa, mas não brilhante. A hidratação promovida pelo produto é muito leve. É como se você não tivesse passado nada no rosto. A pele fica radiante, iluminada (sem a sensação daquele aspecto oleoso que alguns produtos causam).

Imagem: Karina Hollo

Linhas de expressão mais suaves. Por ter ácido hialurônico na fórmula, o produto é capaz de segurar a umidade na pele, sem pesar, suavizando e preenchendo rugas. Nos 15 dias em que testei o sérum, não vi muita diferença nas rugas. Mas as linhas de expressão, as mais superficiais, realmente ficam mais suaves. E volto a reforçar que a minha pele ficou lisa e macia. Nesse quesito, 100% de aprovação.

Prepara a pele para a maquiagem. Já falei que o sérum deixa a pele lisa, né? Isso é uma base incrível para aplicar a maquiagem logo em seguida (ou o protetor solar com cor, se você preferir). Hidratar a pele é muito importante para que a base e o corretivo não craquelem e não deixem as linhas de expressão marcadas, por exemplo.

Não tem cheiro. Não sei você, mas não gosto de produtos com muito cheiro no rosto. O da L'Oréal Paris é quase uma "água": inodora e incolor.

Pontos de atenção

Se a sua pele é muito seca ou madura, talvez você precise usá-lo como um primeiro passo de hidratação, mas complementar com um produto mais denso. O mesmo vale para temporadas de clima muito seco, como o outono-inverno. Capaz de sua pele pedir um algo mais.

Para quem é o produto

Hidrata na medida, não deixa o rosto brilhante, evita que a maquiagem fique craquelada. Por isso acredito que seu efeito será positivo em todos os tipos de pele.

Para mim, que tenho a pele mista, o sérum funcionou bem, principalmente de dia. Para a noite, porém, prefiro usar cremes de tratamento, inclusive de textura um pouco mais densa, para dar aquele up na pele enquanto eu durmo. Mas isso é um gosto mais pessoal.

O sérum de L'Oréal Paris é bem líquido. Muitos dos séruns que já testei eram um pouco mais viscosos, e confesso que prefiro. Se você também tem esse perfil, recomendo pesquisar o Hyaluronic Concentrate, da marca Isdin. É um dos meus preferidos. Ele hidrata na medida, acalma a pele depois do dia de Sol, não pesa e não tem aquele efeito melado.

