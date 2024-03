Dupla carioca Òjisé, representante da 'NMPB', grava em Paris primeiro EP da carreira

No lugar de MPB, NMPB ou "Nova Música Preta Brasileira": essa é a denominação reivindicada pela dupla Òjisé, formada pelos irmãos Fayomi e Kayode. Eles acabam de gravar em Paris o primeiro EP da dupla "#correndopelocerto", patrocinado pela ONG CUFA França, dirigida por Karina Tavares.

O multi-instrumentista Kayode da Encarnação, há cinco anos radicado na França, e o percursionista Fayomi cresceram na favela Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Eles sempre tocaram música juntos, mas nunca tinham gravado um disco com composições próprias. "A gente sempre teve um sonho de fazer algo que nos representasse", conta Fayomi.

"A gente se surpreendeu porque a gente ficou uns 3 anos longe, ele lá e eu aqui, e a vontade de tocar juntos só aumentou. E quando a gente fez a primeira música, a gente parou, ouviu e falou assim: 'cara, a gente precisa fazer isso junto', lembra Kayode.

O resultado é o EP "#correndopelocerto" composto por cinco canções que falam da ligação dos músicos com o candomblé, que cresceram nos terreiros ouvindo o toque do tambor saudando os orixás.

Orixá do movimento

O nome da dupla "vai muito além da música". Òjisé é uma das denominações de Exu, que é o orixá do movimento. "O que mais caracteriza a gente é como os elementos vão se englobar dentro da música. A nossa música tem um tambor, mas tem também história, esporte, movimento, tem mensagem", acredita Kayode.

"A letra está passando uma mensagem de amor. A gente está falando de Oxum, aí as pessoas olham para a gente, todo sério, e a gente está falando de amor, tocando um samba. Por que não? Entendeu?", completa Fayomi.

Com a Nova Música Preta Brasileira, eles querem "se afirmar e contar a nossa história de um outro ponto de vista que foi contado até hoje no nosso país".

Inspirado em Carlinhos Brown

Òjisé decidiu gravar "#correndopelocerto" em Paris, inspirado em outros músicos brasileiros, como Carlinhos Brown que fez algumas faixas de seu primeiro disco "Alfagamabetizado" em um estúdio parisiense, em 1996.

"O Carlinhos Brown fez esse processo de fazer o trabalho fora e depois entrar no Brasil. Seu Jorge, Emicida (também) são pessoas que traçam estratégias", indicam, esperando que em breve vão poder apresentar "#correndopelocerto" no Brasil. Aliás o título do disco é uma réplica à frase de uma música do Criolo de que "tem uns meninos aí que correm errado, mas têm uns que correm pelo certo".

O EP, em fase de mixagem e em breve disponível em todas as plataformas digitais, foi gravado no estúdio Mains d'oeuvres, na cidade de Saint-Ouen, periferia de Paris. Para a gravação do primeiro trabalho, os dois irmãos, que já haviam participado de projetos da Cufa na Vila Kennedy na juventude, contaram com a parceria da Cufa França, que atua desde outubro de 2023.

A diretora Karina Tavares assegura que a missão da ONG "é valorizar talentos da favela, que merecem oportunidade para conseguir dominar o mundo. É o que a gente está fazendo". No próximo dia 1° de abril, ela participa ao lado de Kayode, do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, apresentando o filme "Mussum", para o público parisiense.

Clique na foto principal para ver a entrevista completa e ouvir a dupla Òjixé interpretar ao vivo para a RFI a faixa "Samba de Angola" do disco "#correndopelocerto".