Dubai Future Foundation lança relatório para projetar o futuro de governos, economias e setores vitais

DUBAI, 6 de março de 2024 (WAM) -- A Dubai Future Foundation (DFF) lançou o "Relatório de oportunidades futuras: The Global 50", destacando as principais oportunidades, transformações e tendências que moldam o futuro de governos, economias, setores e, por fim, o futuro da humanidade. As 50 oportunidades descritas no relatório são apresentadas em cinco categorias principais: Saúde Reimaginada, Natureza Restaurada, Sociedades Capacitadas, Sistemas Otimizados e Inovações Transformacionais.

As oportunidades foram identificadas com base em quatro premissas: As vidas serão mais longas e mais saudáveis, as mudanças climáticas persistirão, as desigualdades continuarão e a tecnologia continuará avançando.

Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Assuntos de Gabinete, vice-presidente do Conselho Administrativo e diretor-administrativo da Dubai Future Foundation, enfatizou que os desafios e as mudanças rápidas exigem que os governos e as sociedades do mundo ajam de forma rápida e eficaz para respondê-los. No entanto, uma perspectiva positiva em relação a novas oportunidades e a disposição de se beneficiar delas e empregá-las são a pedra angular do sucesso na preparação para o futuro e na antecipação de suas transformações.

"É natural que essas transformações rápidas e radicais se tornem oportunidades para alguns, mas também podem se transformar em grandes desafios para outros. O importante aqui é identificar essas lacunas e trabalhar para preenchê-las da forma mais eficiente e rápida possível. Como as oportunidades nascem dos desafios, não há alternativa a seguir em frente e progredir continuamente, alimentados pelo otimismo e pela esperança de um futuro melhor. É isso que nos leva a desenvolver novas ideias sobre como viver juntos, cuidar do nosso planeta, aumentar nossa economia e melhorar nossa qualidade de vida", acrescentou o ministro.

O lançamento do relatório faz parte de uma série de documentos emitidos pela DFF, sendo o mais recente o "10 Megatrends Shaping Our Future", lançado durante a Cúpula Mundial de Governos 2024, realizada em Dubai em fevereiro.

Saúde reimaginada

As principais oportunidades incluem: estabelecer um banco global de cepas bacterianas para facilitar o desenvolvimento de tratamento, roupas que forneçam nutrientes essenciais, nanobots que regenerem músculos e combatam o envelhecimento, órgãos humanos impressos em 3D, radiologia personalizada, lidar com a solidão na Terra por meio de experimentos no espaço; aprender com o oceano para aprimorar os setores farmacêutico e alimentício, e tecnologia que compense os sentidos humanos.

Natureza restaurada

As principais oportunidades incluem: Abordar as cidades como ecossistemas, a capacidade de fornecer água potável infinita, acelerar o crescimento de árvores e plantas, redesenhar as políticas ambientais, e energia das marés.

Sociedades fortalecidas

As oportunidades na área de capacitação das comunidades incluem: alavancar as transformações digitais para proteger a cultura; adotar novas abordagens para promover a saúde mental; tornar as soluções de IA acessíveis; e se beneficiar de novos caminhos de desenvolvimento em diferentes sociedades.

Sistemas otimizados

Algumas das oportunidades nesta categoria incluem: melhorar a política monetária na era da IA; acompanhar o ritmo das novas tecnologias na coleta, análise e armazenamento de dados; o papel da IA na automação de tarefas legais e judiciais; acelerar o desenvolvimento de medicamentos e vacinas usando IA; usar o DNA para armazenar informações; usar a previsão para moldar a política externa; e uma licença comercial global para que as pessoas possam estabelecer seus próprios negócios em todo o mundo em apenas uma etapa.

Inovações transformacionais

As oportunidades na última categoria incluem: aproveitamento da IA generativa; reinvenção de baterias para fornecer energia em áreas remotas; carros movidos a energia solar; aprendizado durante o sono; desenvolvimento de máquinas de automanutenção; emprego de grandes modelos de linguagem para descobertas científicas; conversão de resíduos de alimentos em plástico orgânico; ponte entre computadores clássicos e quânticos; e a evolução das tecnologias de comunicação.

10 Megatendências

O relatório destacou as 10 principais megatendências que moldarão o futuro dessas oportunidades e ajudarão a transformá-las em realidade. Elas incluem: Saúde e nutrição avançadas, convivência com robôs e automação, economia de ecossistemas, humanidade futura, economias fluidas mundiais sem fronteiras, realidades digitais e limites de energia, vulnerabilidades tecnológicas.

Setores vitais

O relatório "The Global 50" aborda o impacto das oportunidades futuras em mais de 40 setores vitais, incluindo saúde, espaço, energia, transporte, dados e economia. Ele foi preparado em colaboração com 25 especialistas globais e vários parceiros do DFF.