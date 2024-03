Dólar fecha em queda frente ao real após comentários de Powell

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar caiu frente ao real nesta quarta-feira, com os mercados globais reagindo positivamente a falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que garantiu cortes de juros este ano apesar da incerteza sobre a inflação.

A moeda norte-americana à vista fechou em baixa de 0,19%, a 4,9461 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,29%, a 4,9535 reais na venda.

Powell disse nesta quarta-feira a parlamentares da Câmara dos Deputados dos EUA que as reduções dos juros "provavelmente serão apropriadas" ainda este ano, "se a economia evoluir conforme o esperado, embora também tenha alertado que o progresso contínuo na redução da inflação "não está garantido".

"Não considero que houve qualquer nova informação no discurso do presidente Powell. Talvez o fato de não haver novidades tenha sido suficiente para impactar os mercados positivamente", disse Danilo Igliori, economista-chefe da fintech Nomad.

Na esteira dos comentários de Powell, o dólar caía de forma generalizada, com seu índice frente a uma cesta de pares fortes cedendo quase 0,50%, uma vez que os rendimentos dos títulos do governo dos EUA perdiam terreno.

Eventual redução dos juros nos EUA tendem a tornar moedas emergentes, como a brasileira, mais interessantes para uso em estratégias de "carry trade", que consistem na tomada de empréstimo em país de juros baixos e aplicação desse dinheiro em mercado mais rentável, de forma que se lucra com a diferença de taxas.

Mas, otimismo na sessão à parte, "acredito que apenas mudanças de rota nos indicadores de inflação ou mercado de trabalho terão condições de alterar a atual postura dos membros do Fed de não antecipar a data de início ou comentar sobre as características do próximo ciclo de afrouxamento da política monetária", disse Igliori.

"Neste sentido, os dados de contratações (payroll) que serão divulgados no final da semana serão observados muito de perto."

A expectativa é de que o relatório de empregos do governo dos EUA, a ser publicado na sexta-feira, mostre abertura ainda sólida de 200 mil vagas de trabalho, contra 353 mil em janeiro.

Mais cedo, dados do Relatório Nacional de emprego da ADP mostraram que a criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou um pouco abaixo do esperado em fevereiro. O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, tende a exagerar a desaceleração do mercado de trabalho em comparação com os dados oficiais de emprego.

Enquanto isso, dado separado mostrou que as vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram marginalmente em janeiro, enquanto as contratações diminuíram, sinal de que as condições do mercado de trabalho continuam a afrouxar gradualmente