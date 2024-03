Dólar mantém perdas frente ao real após comentários de Powell

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar mantinha perdas frente ao real nesta quarta-feira, depois que comentários preparados pelo chair do Federal Reserve, Jerome Powell, mostraram que o banco central ainda espera reduzir sua taxa de juros básica neste ano, apesar da cautela com a inflação.

Por volta de 11h (de Brasília), o dólar à vista caía 0,41%, a 4,9354 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,38%, a 4,949 reais na venda.

No exterior, o índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes caía 0,27%,

Powell disse nesta quarta-feira que o progresso contínuo na redução da inflação "não está garantido", embora o banco central ainda espere reduzir sua taxa de juros básica neste ano.

"Se a economia evoluir conforme o esperado, provavelmente será apropriado começar a reduzir a restrição da política monetária em algum momento deste ano", disse Powell em comentários preparados para serem entregues ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

Segundo Thiago Lourenço, operador da Manchester Investimentos, "uma possível queda na taxa de juros americana é benéfica para o real, porque a gente consegue manter a nossa política de corte de juros um pouco mais tranquila aqui. A gente mantém o fluxo estrangeiro vindo para o real buscar taxas de juros reais ainda mais elevadas do que as americanas."

Os comentários de Powell -- que ainda serão complementados mais tarde, a partir das 12h, por sessão de perguntas e respostas com parlamentares -- vieram antes do importante relatório de criação de empregos fora do setor agrícola dos Estados Unidos, aguardado para sexta-feira. Esse dado oferecerá uma visão da saúde econômica do país num momento em que dados fortes têm frustrado os mercados, já que podem gerar maior resistência do Fed a cortes de juros, e dados fracos têm sido recebidos com entusiasmo.