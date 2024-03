Criação de vagas no setor privado dos EUA fica abaixo do esperado em fevereiro, mostra ADP

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou um pouco abaixo do esperado em fevereiro, mostraram dados nesta quarta-feira.

Foram abertos 140.000 postos de trabalho no setor privado no mês passado, depois 111.000 em janeiro em dado revisado para cima, segundo o relatório ADP Employment.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 150.000 vagas no mês passado, em comparação com os 107.000 relatados anteriormente em janeiro.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes da divulgação, na sexta-feira, do relatório de emprego mais abrangente do Departamento do Trabalho para fevereiro.

Ele tende a exagerar a desaceleração do mercado de trabalho em comparação com os dados oficiais de emprego.

De acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, o Departamento do Trabalho deve informar abertura de 160.000 vagas de emprego no setor privado no mês passado, depois de 317.000 em janeiro.

A abertura total de postos de trabalho fora do setor agrícola foi estimada em 200.000, contra 353.000 no mês anterior. A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça em 3,7% e que o crescimento anual dos salários diminua de 4,5% em janeiro para 4,4%.

