Conta de viagens internacionais tem déficit de US$ 479 milhões em janeiro, diz BC

A conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 479 milhões em janeiro, informou nesta quarta-feira, 6, o Banco Central, em nota referente ao setor externo. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período.

Em janeiro de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 642 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais no mês passado foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,280 bilhão.

Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 801 milhões em janeiro.