Conselho da TIM indica Alberta Figari à presidência da empresa

MILÃO, 6 MAR (ANSA) - O Conselho de Administração da TIM propôs nesta quarta-feira (6) o nome de uma mulher para a presidência.

Se a sugestão for acatada pela assembleia, Salvatore Rossi passará o bastão para Alberta Figari.

O conselho deliberou, com a abstenção de três conselheiros, apresentar uma lista de 15 candidatos, incluindo Pietro Labriola, indicado como CEO, Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi, Maurizio Carli e entre os novos conselheiros Domitilla Benigni. Completam a lista Jeffrey Hedberg, Paola Tagliavini, Romina Guglielmetti, Leone Pattofatto, Antonella Lillo, Andrea Mascetti, Enrico Pazzali e Luca Rossi.

Na assembleia dos acionistas, será proposta a nomeação de um conselho com mandato de três anos, composto por nove membros, em vez dos atuais 15, "considerando o declínio do negócio resultante da execução do plano de separação e consistentemente com a tendência de longo prazo em empresas comparáveis e com a oportunidade de redução dos custos vivos da governança corporativa".

Neste caso, a deliberação, observa uma nota, foi tomada por unanimidade.

Se a proposta for implementada, de nove conselheiros, seis serão retirados da lista minoritária (com base na ordem da lista) e três serão da eventual lista majoritária.

No entanto, considerando a possibilidade de o número acabar mantido, a lista apresentada conta com 15 candidatos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.