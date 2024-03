Com Sánchez, Lula fala em 'horror' de guerra no Oriente Médio

(ANSA) - BRASÍLIA, 06 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o horror do conflito em Gaza e lembrou da obra "Guernica", de Pablo Picasso, durante o encontro que manteve hoje (6) com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"O direito de defesa transformado em direito de vingança constitui, na prática, punição coletiva que mata indiscriminadamente mulheres e crianças. É fundamental avançar na criação de um estado palestino que possa conviver em paz com Israel", disse Lula.

"A obra 'Guernica', do genial Pablo Picasso, sintetiza a indignação com o horror e destruição causados por todas as guerras, deve servir de inspiração para a comunidade internacional", comentou diante de Sánchez, no Planalto. (ANSA).

