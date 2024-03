Clínica deve indenizar paciente após erro em cirurgia para calvície no DF

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) decidiu que a clínica estética deve pagar R$ 14 mil por danos morais e estéticos. A decisão de manter a sentença foi unânime entre a turma.

O que aconteceu

O homem não teve a calvície corrigida e ficou com cicatrizes que causam "profundo constrangimento". Uma testemunha afirmou que a operação teria sido feita em um ambiente impróprio e que a evolução do quadro do paciente foi preocupante, com queixa de dores e inchaço.

A clínica afirmou que não houve erro médico, mas uma má resposta do corpo. A ré argumentou que o paciente abandonou o tratamento e que não houve demonstração de culpa do médico. Além disso, defendeu que a cirurgia de reparação de calvície é obrigação de meio e não de resultado.

O desembargador afirmou que um resultado positivo da cirurgia é obrigatório. Por se tratar de procedimento estético, a obrigação era de que houvesse uma melhora da aparência após a operação, o que não aconteceu, segundo o magistrado. A clínica não apresentou elementos que evitassem a indenização e que afastassem a responsabilidade profissional, acrescentou.