China dá luz verde para aliança Stellantis-Leapmotor, dizem fontes

Por Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Uma proposta de joint venture que permitirá à quarta maior montadora do mundo, a Stellantis, fabricar e vender veículos elétricos da chinesa Leapmotor fora da China recebeu aprovação de um órgão regulador chinês, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC) aprovou a joint venture, disse uma das fontes, acrescentando que o acordo ainda está aguardando crivo regulatório em outros mercados.

A Stellantis anunciou em outubro passado a compra de participação de 21% na Leapmotor em um negócio de 1,6 bilhão de dólares que lhe daria uma nova chance na China, o maior mercado de automóveis do mundo.

Sob esse acordo, a Stellantis teria direitos exclusivos para fabricar, exportar e vender os produtos da Leapmotor fora da China, algo inédito para uma montadora ocidental.

A Stellantis será proprietária de 51% da joint venture.

No mês passado, o presidente-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, disse que a montadora poderia fabricar veículos elétricos baseados na tecnologia da Leapmotor na Europa, América do Norte ou em outros mercados em que precisasse de modelos com preços competitivos para concorrer com os fabricantes chineses de veículos elétricos.

A Stellantis não quis comentar o assunto.

A proposta de joint venture surge em meio às crescentes tensões comerciais entre China e União Europeia, que está investigando se os fabricantes chineses de veículos elétricos se beneficiam de subsídios governamentais injustos.

A Comissão Europeia disse nesta quarta-feira que iniciará o registro alfandegário das importações de veículos elétricos chineses, o que significa que eles poderão ser atingidos por tarifas retroativas se a investigação comercial da UE concluir que eles recebem subsídios indevidos.

Nesta quarta-feira, a Stellantis anunciou investimento de 30 bilhões de reais no Brasil até 2030, plano que inclui lançamento de modelos elétricos e híbridos.