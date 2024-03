Chá de hortelã alivia sintomas da ansiedade e da rinite; veja benefícios

A hortelã é considerada uma planta medicinal com propriedades analgésicas, digestivas, antigripais. O chá de hortelã, dessa maneira, torna-se um grande aliado na manutenção do bem-estar, da saúde e no combate dos sintomas de algumas doenças.

É importante destacar que a planta é do gênero Mentha, que possui mais de 25 espécies diferentes. No Brasil, o mais comum é chamar de hortelã as variações da Mentha piperita, e de menta as da Mentha spicata.

As folhas de hortelã contêm óleos essenciais como mentol, mentona e limoneno, além de possuir antioxidantes, riboflavina, ácido fólico e vitaminas A, B6, C, K e E. Tudo isso faz com que o chá da planta ofereça inúmeros benefícios ao organismo. Selecionamos os principais:

Melhora problemas digestivos

Alívio de gases e cólicas no intestino, de quadros de azia e de refluxo são alguns dos efeitos que o chá pode proporcionar. Isso acontece porque a hortelã melhora a produção de secreções digestivas e tem um efeito antiespasmódico, que diminui as contrações intestinas, resultando em relaxamento. Com isso, é possível eliminar melhor os gases, toxinas, assim como reduzir as dores e o desconforto.

Alivia sintomas de asma, congestão nasal, rinite e sinusite

A hortelã possui ácido ascórbico, mentol e tinol em sua composição, o que promove ação expectorante e descongestionante.

Diminui a cólica menstrual

O mecanismo é semelhante ao que acontece com os problemas digestivos, já que o mesmo efeito relaxante no intestino e no estômago também acontece com a musculatura uterina.

Pode aliviar dores de cabeça e enxaqueca

O chá age como vasodilatador e ativa a circulação do sangue, o que pode ajudar a aliviar dores de cabeça e enxaqueca.

Diminui sintomas de estresse, ansiedade e alivia dores musculares

A presença do mentol aumenta o fluxo sanguíneo, promove a sensação de relaxamento e pode ser um excelente calmante natural.

Ajuda a manter concentração

O chá de hortelã promove mais disposição, pois melhora os níveis de energia, reduz a fadiga e oferece mais agilidade mental, se consumido ao longo do dia. É uma excelente opção para beber ao estudar, por exemplo, pois favorece o foco e a concentração. Neste caso, é indicado o chá de hortelã-pimenta, tipo obtido do cruzamento entre Mentha aquatica e Mentha spicata.

Ajuda a regular o colesterol

Além de resultar na melhora do fluxo da bile, a hortelã facilita a quebra de moléculas de gordura, o que ajuda a controlar o LDL, conhecido como colesterol "ruim".

Fortalece o sistema imunológico

A grande quantidade de vitaminas e minerais, como fósforo e cálcio, faz da planta um alimento poderoso para a imunidade.

Age como antibacteriano

Ele dificulta o crescimento de bactérias não apenas no trato digestivo, mas também na boca, matando os germes que podem causar a halitose. Algumas pesquisas inclusive já mostraram que o extrato de hortelã tem potencial antimicrobiano inclusive contra a candidíase.

Benefício em estudo

Algumas pesquisas analisam o potencial anticâncer da planta. Uma delas, por exemplo, publicada no periódico Frontiers in Pharmacology em fevereiro de 2020, testou o extrato de mental em animais e em modelos de células tumorais. Os resultados mostraram que o extrato pode diminuir a viabilidade, vitalidade e sobrevivência de células tumorais. Entretanto, mais estudos são necessários para corroborar essas descobertas.

Como fazer o chá de hortelã?

É possível comprar saquinhos prontos e fazer com água quente, mas a opção com a planta é ainda melhor. Dessa forma, usa-se o processo de decocção ou infusão. No primeiro, adicione as folhas secas de hortelã em uma panela com água e deixe no fogo até ferver. Após a fervura, basta coar e beber.

Já para o segundo método, é preciso ferver a água, adicionar a folha da erva fresca e picada em um bule com o líquido e deixar tampado por, aproximadamente, 15 minutos antes de ingerir o líquido.

Além dessas três formas de fazer o chá, é indicada uma terceira, que ajuda a tirar o máximo proveito da planta. Consiste em macerar a hortelã, colocando folhas frescas em um pilão com um pouco de água, e amassando até ficar em pequenos pedaços. Depois, é só usar para o que desejar, como os chás.

Qual o melhor horário para beber chá de hortelã?

Para escolher quando e como consumir o chá de hortelã, é necessário avaliar para qual finalidade seria. Por exemplo, se o objetivo é cuidar do trato digestivo, ele pode funcionar melhor após refeições mais pesadas ou depois de comer carne vermelha —como a digestão desse alimento é bastante lenta, o chá de hortelã auxilia nesse processo.

O chá ajuda a emagrecer?

Essa é uma dúvida comum, mas, segundo os especialistas consultados, o chá de hortelã não ajuda a emagrecer. Principalmente a Mentha piperita, aumenta a absorção intestinal de alguns ativos, por isso uma pessoa que já está em processo de emagrecimento vai absorver melhor os ativos que podem contribuir na perda de peso, o que não quer dizer que a hortelã, diretamente, é a responsável.

A Mentha piperita não é termogênica, mas pode aumentar o gasto metabólico de forma secundária, facilitando a ação de outros alimentos que a gente sugere ao paciente. Além disso, com as propriedades antiespasmódica e anti-inflamatória, que melhoram a digestão, os nutrientes também são melhor absorvidos.

Existem pessoas que não podem consumir chá de hortelã?

As contraindicações são para pessoas que possuem hérnia de hiato, refluxo gástrico grave, mulheres grávidas e que estão amamentando. O chá de hortelã também não está liberado para crianças menores de cinco anos, pois o mentol que constitui a hortelã pode causar falta de ar e asfixia.

Fontes: Gustavo Feli, médico do desenvolvimento físico e mental com foco em nutrologia e medicina da longevidade pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (SC), pós-graduando em nutrologia pela USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto; e Rafael Soares, médico pela UFSCPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre), nutrólogo e dermatologista.

