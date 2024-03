Equipe da Braskem era insuficiente para avaliar minas, diz ex-servidor

Do UOL, em São Paulo

O ex-diretor do Serviço Geológico do Brasil Thales Sampaio disse a senadores que a Braskem não monitorava corretamente as minas que colapsaram em Maceió. A declaração foi dada durante reunião da CPI da Braskem.

O que aconteceu

"Braskem não realizou monitoramentos necessários", diz ex-diretor do SGB. Thales Sampaio, ex-diretor e pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, disse à CPI da Braskem que a empresa não realizou os monitoramentos necessários nas minas de extração de sal-gema em Maceió, que colapsaram e geraram uma das maiores crises ambientais da história.

Sampaio afirma que equipe da Braskem era insuficiente. O ex-diretor do SGB disse também que a equipe da Braskem era "insuficiente para a demanda", o que teria afetado a capacidade da empresa de perceber problemas com as minas desde 2004: "Existia desaparelhamento. Eles não tinham condições de trabalho para saber o que estava se passando".

Empresa sabia de riscos, considera relator. Rogério Carvalho (PT-SE), responsável pela condução da CPI, acredita que caso pode representar "ato de negligência" pela Braskem: "Não é possível que quem trabalhasse ali não soubesse as condições da mina, porque nós estamos falando de um problema que tem registros e sinais de afundamento desde 2004".

Eu não quero chamar a equipe da Braskem que trabalhava nessa área de desqualificada. Eu quero dizer que eles, porque eu não acho que sejam, eu digo que eles não tinham as condições que precisavam ter para tocar a explotação de sal. Acho que qualquer geólogo que tivesse alguns anos de experiência teria percebido que as coisas não estavam andando corretamente. E, nos relatórios da Agência Nacional de Mineração produzidos pela Braskem, existem páginas que falam sobre desestabilização de cavidades. Isso não é uma coisa nova, eles sabem disso há bastante tempo.

Thales Sampaio, ex-diretor da SGB, durante a CPI da Braskem

O UOL entrou em contato com a Braskem, mas não recebeu retorno. Este espaço segue aberto para manifestação.