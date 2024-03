Brasil vence México (3-0) e é finalista da Copa Ouro feminina

O Brasil venceu nesta quarta-feira o México por 3 a 0 e avançou à final da primeira Copa Ouro do futebol feminino, na qual enfrentará os anfitriões Estados Unidos ou o Canadá.

O México, uma das grandes sensações deste torneio da Concacaf, jogou com uma jogadora a menos desde a expulsão de Nicolette Hernández aos 29 minutos, quando perdia por 1 a 0 no duelo disputado no Snapdragon Stadium em San Diego, na Califórnia.

O Brasil, atual campeão da Copa América, fez 2 a 0 no prmeiro tempo com gols marcados por Adriana Leal aos 21 minutos e Antonia (32').

No início da segunda etapa Yasmim ampliou com um brilhante toque de calcanhar na pequena área mexicana.

O Brasil é o único sobrevivente das quatro seleções sul-americanas convidadas, após as eliminações de Argentina, Colômbia e Paraguai, e avançou a todo vapor no torneio com cinco vitórias em cinco jogos. A seleção brasileira marcou 15 gols e sofreu apenas um.

gbv/gfe/aam

© Agence France-Presse