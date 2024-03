Bombeiros retomam busca por homem desaparecido após temporal em SP

Os bombeiros retomaram nesta manhã as buscas por um homem desaparecido na tarde de ontem, quando caiu em um córrego na zona leste de São Paulo durante um temporal.

O que aconteceu

Homem de 42 anos está desaparecido desde as 15h40 de ontem, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele e uma mulher, que não foi identificada, caíram em um córrego na rua Francisco Góes Araújo, no bairro Jardim Lourdes.

As buscas foram suspensas durante à noite, mas voltaram nesta manhã. As equipes do Gaed, grupo dos bombeiros especializado em ações em emergências e desastres, estão no local.

A mulher foi socorrida ontem e levada a um pronto-socorro municipal. O estado de saúde dela não foi informado.

Chuva intensa causou alagamentos e deixou 26 pontos intransitáveis na capital paulista ontem, segundo a Defesa Civil. Até agora, não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados.

No centro, três homens ficaram ilhados em meio à enchente e tiveram de subir no teto de um carro. Eles foram resgatados em segurança.

Um deslizamento de terra na região central fez com que um carro caísse no canteiro de obras da futura estação 14-Bis da linha 6-Laranja do Metrô. O veículo estava desocupado naquele momento.

Chuvas continuam nesta quarta-feira (6). Boletim da Defesa Civil prevê pancadas de chuva generalizadas a qualquer momento do dia no estado de São Paulo, acompanhadas por raios e rajadas de vento. O órgão recomendou atenção em áreas vulneráveis "pois há risco para transtornos".