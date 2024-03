Bolsas da Ásia fecham mistas, de olho em reunião na China e à espera de Powell

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/03/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores seguem atentos a desdobramentos da principal reunião anual de líderes chineses e aguardam comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.

Na China continental, o desempenho dos mercados foi misto, com baixa de 0,26% do índice Xangai Composto, a 3.039,93 pontos, e alta de 0,22% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 1.722,05 pontos, à espera de mais novidades da reunião legislativa anual que começou ontem e se estende até dia 10. Na abertura do evento, o governo chinês estipulou meta de crescimento econômico de 5% para 2024, a mesma de 2023, ampliou o orçamento de defesa, revelou planos de emitir títulos especiais e disse que irá buscar déficit fiscal de 3% este ano.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1,70% em Hong Kong, a 16.438,09 pontos, com a ajuda de ações de tecnologia, revertendo parte do tombo de 2,61% que sofreu no pregão anterior, enquanto o japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com perda marginal de 0,02%, a 40.090,78 pontos, o sul-coreano Kospi caiu 0,30% em Seul, a 2.641,49 pontos, e o Taiex subiu 0,58% em Taiwan, a 19.499,45 pontos.

Os negócios na região asiática também foram marcados por cautela, uma vez que o presidente do Fed, Jerome Powell, irá depor sobre política monetária no Congresso americano nas próximas horas. Seus comentários tendem a influenciar expectativas de quando o BC dos EUA poderá começar a reduzir os juros básicos americanos.

Na Oceania, a bolsa de Sydney voltou ao azul hoje, após dois dias de perdas, à medida que dados mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) australiano cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, como se esperava. O índice S&P/ASX 200 teve leve avanço de 0,13%, a 7.733,50 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires