Bayer diz que teve vitória em julgamento envolvendo uso do herbicida Roundup

Nova York, 6 - A Bayer afirma que venceu o terceiro julgamento seguido sobre alegações que relacionam o uso do herbicida Roundup com casos de câncer. A vitória mais recente ocorreu em Filadélfia, nos Estados Unidos, segundo o conglomerado farmacêutico e agrícola alemão. "Embora tenhamos grande solidariedade por qualquer pessoa que sofra uma perda ou lesão, a ciência comprova que o Roundup não é carcinogênico", diz.Contudo, nos últimos anos, a empresa foi condenada a pagar bilhões de dólares em danos em casos que alegavam que o herbicida causava câncer. A Bayer perdeu o primeiro julgamento sobre o suposto risco em agosto de 2018, logo após concluir a aquisição de US$ 63 bilhões da Monsanto, que desenvolveu o produto, bem como culturas geneticamente modificadas projetadas para resistir ao herbicida.A Bayer sustenta que o Roundup e seu principal ingrediente, o glifosato, são seguros para uso e citou revisões da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e de outros órgãos reguladores que determinaram que o ingrediente não gera risco de câncer. A União Europeia anunciou nos últimos dias que estenderia o uso do glifosato por mais 10 anos. Fonte: Dow Jones Newswires