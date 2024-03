Banco norte-americano NYCB obtém injeção de capital de R$1 bi

(Reuters) - O New York Community Bancorp disse nesta quarta-feira que levantou 1 bilhão de dólares em investimentos de capital de investidores, incluindo a Liberty Strategic Capital, do ex-secretário do Tesouro dos EUA Steven Mnuchin.

Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners, Citadel Securities, outros investidores institucionais e alguns membros da administração do banco também participaram do aporte, segundo o NYCB.

O banco tem estado sob pressão desde que registrou um prejuízo surpreendente no quarto trimestre, pressionado por provisões mais elevadas ligadas à sua exposição ao setor imobiliário comercial (CRE).

Ele reduziu o seu dividendo trimestral em 70% para reforçar o capital e lidar com uma regulamentação mais rigorosa a que estão sujeitos os bancos com ativos de 100 bilhões de dólares ou mais. A aquisição do Flagstar Bank em 2022 e dos ativos do Signature Bank no ano passado o colocou acima desse limite.

Na semana passada, o NYCB revelou que encontrou “fraquezas materiais” nos controles internos ligados à sua revisão dos empréstimos. O banco revisou o seu prejuízo trimestral para 10 vezes acima do declarado anteriormente.

Na última cotação, as ações desabavam mais de 40% em Nova York. Elas tiveram a negociação suspensa mais cedo nesta tarde em razão da divulgação do comunicado sobre o investimento.

(Por Niket Nishant e Manya Saini em Bengaluru e Anirban Sen em Nova York, com reportagem adicional de Mehnaz Yasmin)