Avanço contra inflação nos EUA 'não está garantido', diz presidente do Fed

O avanço para conter a inflação nos Estados Unidos "não está garantido", de acordo com o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, que realizará duas audiências no Congresso, a primeira nesta quarta-feira (6).

O Fed elevou suas taxas de juros de referência para o maior valor registrado em mais de 22 anos com o objetivo de conter a inflação. As taxas elevadas tornam o crédito mais caro e desestimulam o consumo e o investimento, reduzindo assim as pressões sobre os preços.

A inflação caiu e está caminhando progressivamente para a meta anual de 2% do banco central dos EUA. Entretanto, este indicador continua elevado e dados recentes indicam que o caminho para o objetivo da Fed pode ter obstáculos.

"Se a economia evoluir em geral como esperamos, certamente será apropriado começar a flexibilização da política (monetária) em algum momento deste ano", disse Powell, com base em seu discurso preparado para membros do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, que receberá a primeira das duas audiências nesta quarta-feira. No dia seguinte, Powell irá ao Senado.

"As perspectivas econômicas são incertas e o progresso contínuo em direção ao nosso objetivo de 2% não está garantido", afirma.

Espera-se que os legisladores insistam em pedir um calendário para o início dos cortes nas taxas, que os mercados aguardam ansiosamente.

Em dezembro, autoridades do Federal Reserve delinearam a possibilidade de três cortes nas taxas este ano, mas não informaram uma janela de tempo possível.

Powell reitera em seu discurso que o Fed continua "comprometido em reduzir a inflação".

Traders estimam uma probabilidade de pouco mais de 70% de que o banco central americano comece a cortar as taxas em meados de junho, de acordo com dados compilados pelo CME Group.

