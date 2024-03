Ataque russo a Odessa deixa mortos durante visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

Um ataque russo à cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, nesta quarta-feira (6), deixou cinco mortos, anunciou a Marinha ucraniana. A ação aconteceu durante uma visita do presidente Volodymyr Zelensky e do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, à cidade portuária.

"Confirmamos o ataque à infraestrutura portuária da cidade de Odessa. Confirmamos a morte de cinco pessoas. Também há feridos", disse à AFP o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk. Ele ainda afirmou que o ataque ocorreu enquanto a delegação grega visitava o porto, juntamente com o presidente ucraniano.

"Bem no final (da visita), ouvimos o som de sirenes de ataque aéreo e explosões muito perto de nós. Não tivemos tempo de nos abrigar", disse Mitsotakis após os bombardeios, que ele descreveu como "uma experiência impressionante".

Os militares russos "não se importam se (os alvos) são militares ou civis (...), se são convidados internacionais. Estas pessoas não se importam", acrescentou.

Em Moscou, o Ministério da Defesa russo assumiu a responsabilidade por um ataque com mísseis a uma zona portuária comercial de Odessa, alegando ter atingido um "hangar" onde "drones navais eram preparados para o combate pelas forças armadas ucranianas".

Várias regiões da Ucrânia também foram alvo de ataques de drones russos durante a noite de terça para quarta-feira.

"Ato terrorista"

Os ucranianos intensificaram suas ações atrás das linhas russas. Na zona ocupada de Berdyansk, um funcionário encarregado das eleições pelas autoridades russas morreu na explosão de seu carro. Um ataque de drone a um depósito de petróleo na região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, também foi reportado.

Segundo os investigadores, "um explosivo improvisado foi colocado por baixo do veículo" deste membro da comissão eleitoral local. Quando ele "entrou no carro (...) o aparelho explodiu", acrescentaram os investigadores em um comunicado.

O líder local da ocupação russa nesta região do sul da Ucrânia, Yevgeny Balitsky, denunciou no Telegram "um ato terrorista" e "uma tentativa de intimidação". O ataque acontece uma semana antes das eleições presidenciais russas de 15 a 17 de março, que também acontecerão nos territórios ocupados.

Vários funcionários da ocupação russa ou colaboradores na Ucrânia, incluindo na Crimeia anexada, foram mortos ou feridos nos últimos dois anos, em ataques atribuídos a Kiev.

A cerca de 600 quilômetros mais ao norte, na região russa de Kursk, um depósito de petróleo foi incendiado, na sequência de um ataque de drones ucranianos, um tipo de operação também cada vez mais comum.

Durante vários meses, parte da estratégia militar de Kiev tem sido atacar a retaguarda das forças russas, longe do front, um meio de perturbar a logística do Exército russo que abastece as unidades com munições e combustível.

"Um ataque de drone ucraniano no distrito de Zheleznogorskii causou hoje um incêndio num depósito de combustíveis e lubrificantes", relatou o governador da região russa de Kursk, Roman Starovoit, no Telegram, nesta quarta-feira.

Vídeos postados nas redes sociais mostram pelo menos um tanque danificado de onde saíam chamas e muita fumaça preta.

Segundo Starovoit, um "segundo drone ucraniano" "atingiu" o depósito de petróleo, afirmando que o ataque "não fez vítimas".

Desde o início da invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia tem sido regularmente vítima de ataques atribuídos a Kiev, que visaram, nas últimas semanas, depósitos de petróleo e refinarias.

No leste da Ucrânia, autoridades russas disseram que duas pessoas morreram em disparos de artilharia ucraniana em Kreminna, uma cidade ocupada na região de Lugansk, onde outras cinco pessoas morreram quando um ônibus explodiu sobre uma mina, em Kirovsk.

A Força Aérea ucraniana disse na quarta-feira que drones lançados pelos russos durante a noite atingiram cerca de dez regiões da Ucrânia, causando pelo menos sete feridos na cidade de Sumy (nordeste).

"As forças de ocupação atacaram com cinco mísseis guiados S-300 (...) e 42 Shahed", dos quais 38 foram destruídos, informou a Força Aérea, referindo-se aos drones explosivos de fabricação iraniana utilizados por Moscou.

