Atalanta e Sporting empatam nas oitavas da Liga Europa

LISBOA, 6 MAR (ANSA) - A Atalanta empatou em 1 a 1 fora de casa com o Sporting, de Portugal, no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

O time português abriu o placar no estádio José Alvalade, em Lisboa, com um gol de Paulinho aos 17 minutos.

Gianluca Scamacca empatou para a equipe bergamasca ainda no primeiro tempo, aos 39.

O jogo de volta será disputado na quinta-feira da semana que vem (14), às 17h no horário de Brasília, no estádio Azzurri d'Italia em Bérgamo.

Quem vencer avança para as quartas de final. Em caso de empate haverá prorrogação e, persistindo o empate, disputa por pênaltis.

No domingo (10), às 14h no horário de Brasília, a Atalanta joga fora de casa contra a Juventus pelo Campeonato Italiano.

Faltando 11 rodadas para o fim do campeonato, o time do técnico Gian Piero Gasperini está em 6º lugar com 46 pontos, cinco atrás da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. (ANSA).

