Americanas anuncia emissão de R$3,5 bi em debêntures

(Reuters) - A Americanas comunicou na noite de terça-feira que assinou a escritura de uma emissão de debêntures não conversíveis em ações de até 3,5 bilhões de reais e que dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do seu plano de recuperação judicial.

"As debêntures são o instrumento utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade 'debtor-inpossession' (financiamento DIP)...aprovado pelo conselho de administração da companhia", afirmou a empresa em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Americanas, uma empresa quase centenária que tem como acionistas de referência o trio de bilionários que fundou a 3G Capital, pediu recuperação judicial no ano passado depois de descobrir mais de 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis.

A varejista explicou que o financiamento DIP foi estruturado de forma a viabilizar a entrada de recursos que são imprescindíveis para que a companhia possa cumprir suas obrigações de pagamento previstas no plano de recuperação judicial antes mesmo do aumento de capital nele previsto.

"Trata-se, assim, da antecipação de parte dos recursos que virão a ser aportados pelos acionistas de referência da companhia em tal aumento de capital", afirmou.

O plano de recuperação aprovado pelos credores envolve, entre outras ações, a injeção de 12 bilhões de reais por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, além de 12 bilhões em conversão de dívida em ações da empresa. Desse aporte 1,5 bilhão de reais já foi injetado.

De acordo com a empresa, o financiamento DIP contará com garantia real e terá prazo de vencimento de 24 meses, ressalvadas as hipóteses de resgate ou vencimento antecipado.

No final de fevereiro, a companhia divulgou um prejuízo líquido de 4,6 bilhões de reais nos primeiros nove meses de 2023, classificando o ano como "o mais desafiador" de sua história à luz de um grande escândalo contábil.

(Por Paula Arend Laier)