Alguns membros do BC do Japão devem dizer que fim dos juros negativos é apropriado, informa Jiji

TÓQUIO (Reuters) - Alguns membros da diretoria do Banco do Japão devem dizer na reunião de política monetária deste mês que a elevação das taxas de juros negativas é razoável, informou o Jiji Press nesta quarta-feira, sem citar fontes.

Se a maioria dos nove membros da diretoria votar a favor do fim das taxas negativas, isso abriria caminho para o primeiro aumento dos juros desde 2007.

Investidores precificaram o fim das taxas de juros negativas nas próximas reuniões do Banco do Japão, em 18 e 19 de março ou 25 e 26 de abril, com a inflação tendo excedido a meta de 2% do banco central por mais de um ano.

Os participantes do mercado estão observando atentamente os resultados das negociações salariais, com a expectativa de que um resultado sólido estabeleça ainda mais as bases para o fim das taxas negativas.

As taxas de juros negativas foram implementadas em fevereiro de 2016.

Desde então, essa política tem sido alvo frequente de críticas por reduzir as margens dos bancos e dificultar os investimentos dos fundos de pensão e das seguradoras de vida.

Seu fim seria um movimento simbólico na reversão de mais de uma década de experimentos de política monetária implementados para atingir a meta de inflação de 2%.

(Reportagem de Satoshi Sugiyama)