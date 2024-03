Além do Brasil, Stellantis investirá R$ 2 bi na Argentina

BRASÍLIA, 6 MAR (ANSA) - Além de R$ 30 bilhões no Brasil, a Stellantis também prepara um aporte de cerca de R$ 2 bilhões na Argentina, segundo maior mercado para a empresa na América do Sul.

"Hoje temos que celebrar um dia importante para a Stellantis no Brasil. Isso não significa que não temos planos para a Argentina, onde somos líderes no mercado e temos duas plantas muito importantes", disse o presidente do grupo para a América do Sul, Emanuele Cappellano, durante coletiva de imprensa em Brasília.

"Temos produtos novos chegando, então vai ter investimento também na Argentina, que vamos comunicar na hora certa. São R$ 2 bilhões acima dos R$ 30 bilhões que foram comunicados hoje", adiantou o executivo. (ANSA).

