Alckmin celebra investimento de R$ 30 bi da Stellantis

BRASÍLIA, 6 MAR (ANSA) - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comemorou o plano de investimentos de R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030 anunciado pela Stellantis no Brasil nesta quarta-feira (6).

"É com grande entusiasmo que recebo a notícia de um investimento desse vulto da Stellantis no Brasil. Valores que serão empregados para inovar e descarbonizar sua frota, em alinhamento com os esforços do governo brasileiro pela transformação ecológica", declarou Alckmin em comunicado do Mdic.

O plano de investimentos inédito na história da indústria automotiva nacional e latino-americana foi apresentado ao governo em uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice com o CEO global da Stellantis, Carlos Tavares, em Brasília.

"Esses investimentos refletem a confiança desse grande grupo no Brasil e, junto com outros anúncios de investimentos no setor automotivo nas últimas semanas, reforçam que o país voltou a ter um ambiente de negócios saudável e seguro", acrescentou Alckmin.

Contando com anúncios feitos nas últimas semanas por outras montadoras, o Brasil soma com R$ 97,3 bilhões em investimento privado para o setor automotivo até 2032, de acordo com o governo. (ANSA).

