Ações de Hong Kong se recuperam enquanto investidores aguardando sinais de reunião do Parlamento

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong se recuperaram nesta quarta-feira de uma queda na sessão anterior, enquanto o mercado da China teve leve queda, uma vez que os investidores aguardam detalhes sobre medidas de suporte do Congresso Nacional do Povo nesta semana.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 1,7%. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,41%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,26%, ambos interrompendo uma sequência de quatro dias de ganhos.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang anunciou, uma ambiciosa meta de crescimento econômico para 2024 de cerca de 5% na terça-feira, em seu primeiro relatório de trabalho. Entretanto, investidores e analistas permanecem cautelosos, já que o relatório carece de detalhes de políticas que apoiem o cumprimento da meta.

"Acreditamos que o sentimento de risco pode permanecer volátil nos próximos dias, já que os investidores processam as promessas fiscais e aguardam políticas específicas do setor industrial", disse o UBS Global Wealth Management em uma nota.

Economistas do Morgan Stanley apontaram que o pacote fiscal, que estabeleceu a meta de déficit fiscal em 3% do PIB, continua insuficiente para impulsionar a economia em meio à crescente pressão da dívida dos governos locais.

Os esforços de reequilíbrio econômico continuam relativamente lentos, acrescentaram.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,02%, a 40.090 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,70%, a 16.438 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,26%, a 3.039 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,41%, a 3.551 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,30%, a 2.641 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,58%, a 19.499 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,93%, a 3.136 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,12%, a 7.733 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)