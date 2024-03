Ações da Tesla caem após Morgan Stanley reduzir preço-alvo com menor demanda por elétricos

(Reuters) - As ações da Tesla caíam nesta quarta-feira, após um analista do Morgan Stanley reduzir seu preço-alvo para o papel, destacando uma contínua fraqueza na demanda por veículos elétricos em importantes mercados, como a China, apesar das fortes reduções de preços.

A demanda foi impactada no ano passado, com altas taxas de juros levando consumidores a reconsiderar compras mais caras, como veículos elétricos, além das preocupações já existentes em torno do seu carregamento e da autonomia da bateria.

Ainda que já tenha se passado mais de um ano desde que a Tesla começou a reduzir os preços para estimular a demanda, a empresa previu em janeiro crescimento "notavelmente menor" nas entregas em 2024.

"A linha de produtos da Tesla pode ser a mais antiga entre qualquer grande montadora e os cortes de preços persistiriam na China... este ano, já que há excesso de oferta", disse Adam Jonas, analista do Morgan Stanley, após reduzir o preço-alvo das ações da Tesla para 320 dólares, de 345 dólares.

Os papéis chegaram a cair até 3,8% mais cedo durante o pregão desta quarta-feira, para o menor nível em quase 8 meses.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru)