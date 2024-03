Feminismo e luta antirracista: 10 biografias de mulheres para presentear

Livros com relatos femininos reais cheios de honestidade e ensinamentos são a pedida certa para presentear neste Dia Internacional da Mulher. Afinal de contas, nada melhor do que celebrar a trajetória de mulheres de força para fazer jus à relevância da data.

O Guia de Compras UOL selecionou dez biografias imperdíveis de mulheres muito diferentes entre si, mas com a determinação e a coragem em comum em suas trajetórias inspiradoras.

Quem tiver a sorte de ler suas páginas, poderá encontrar muito mais do que a construção da irreverência de Rita Lee, a luta antirracista de Viola Davis e o processo criativo de Clarice Lispector: vai achar lições valiosas para levar para a vida. Confira:

Nesta biografia que ocupa há semanas o primeiro lugar na lista dos mais vendidos da Amazon, parceira do UOL, a atriz Viola Davis relata tudo o que viveu até atingir o topo de Hollywood. Filha de uma ativista do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, Viola teve uma infância pobre e disfuncional. No livro ela conta o início da carreira no teatro, os episódios de racismo sofridos e a perseguição incansável por uma vida melhor e cheia de propósito.

Com milhares de avaliações positivas na Amazon, a autobiografia da maior roqueira que o Brasil já teve conta com uma escrita honesta, corajosa e, acima de tudo, muito divertida. Da história de amor com Roberto de Carvalho ao nascimento dos filhos e à prisão em 1976 por porte de maconha, Rita Lee entrega tudo e mais um pouco neste livro que ainda traz diversas fotos e conta o processo criativo por trás de grandes sucessos da artista que nos deixou em 2023.

O livro em que a popstar passa a limpo a sua história, com suas próprias palavras, ocupa o primeiríssimo lugar no Top 10 das biografias escolhidas para presentear alguém. Num relato franco e sem meias palavras, Britney conta ao leitor sobre os abusos familiares que sofreu, os fracassos amorosos, as dificuldades no relacionamento com os filhos e a ascensão (junto com a pressão absurda) no universo da música.

A eterna Rainha dos Baixinhos narra a infância - e os terríveis abusos que sofreu -, o início da carreira de modelos, os namoros famosos (como Pelé e Ayrton Senna), o sucesso na Globo com o Xou da Xuxa, o nascimento de Sasha e outros altos e baixos de sua vida. O livro Memórias traz mais de 100 fotos selecionadas por Xuxa, muitas delas inéditas e de seu acervo pessoal e texto de orelha escrito por Rita Lee. Os royalties da venda são destinados à Aldeia Nissi, na Angola, e para santuários de animais resgatados de maus-tratos no Brasil.

A historiadora Mary Del Priore megulhou fundo na trajetória da mãe de Dom João VI e avó de Dom Pedro I. Conhecida há séculos como "a rainha louca", D. Maria I tem sua vida recontada sob uma perspectiva inédita desde a infância em Portugal até sua coroação e o fervor pelo catolicismo. Numa época em que depressão era confundida com insanidade e até mesmo considerada obra do demônio, seu estado mental foi alvo de preconceito e discriminação.

Quem é a feminista - e figura mítica - por trás de um dos maiores "slogans" do Dia Internacional da Mulher: "ninguém nasce mulher, torna-se mulher"? Filósofa, escritora e ícone de várias gerações, a francesa que transformou a maneira de ver questões de gênero com o livro O Segundo Sexo, tem vida e obra vasculhadas nesta biografia que bebeu na fonte de seus diários, cartas, escritos e relacionamentos.

Ícone da moda e um dos nomes mais reconhecidos e respeitados do Brasil, por aqui e no mundo, Gisele Bündchen relembra fatos importantes de sua jornada, como a adolescência jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua em Horizontina, no Rio Grande do Sul. E, claro detalha o passo a passo da sua ascensão como top model, do início difícil às campanhas publicitárias das mais badaladas marcas do planeta. Tudo isso com dicas e insights sobre o que aprendeu com cada desafio.

Para marcar seus 90 anos, em 2019 a atriz lançou suas memórias num livro cativante que chama a atenção pela prosa afetiva, inteligente e emocionante. Com grande sensibilidade e franqueza, Fernanda relembra o relacionamento com o ator Fernando Torres, os desafios de criar os filhos sobrevivendo como artistas, a busca incansável por um trabalho de qualidade, a militância nos anos de ditadura militar, o sucesso internacional nos anos 1990 e bastidores de diversos espetáculos teatrais, filmes e novelas.

Trata-se de um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, - primeira afro-americana a ocupar essa posição e uma das mulheres mais icônicas de nosso tempo. Responsável por tornar a Casa Branca um lugar mais acolhedor e inclusivo, no livro ela relata a vida com Barack Obama, suas vivências na universidade e suas experiências como advogada, mãe e executiva. Lançado em 2018, o livro segue na lista dos mais presenteados —ocupando o 2º lugar—da Amazon.

O livro é fruto da edição revista e aumentada de "Eu Sou uma Pergunta (Rocco, 1999) somado a três décadas de pesquisas da professora Teresa Montero e vai agradar em cheio às mulheres que apreciam o estilo único de Clarice. Entre tantas páginas preciosas, os destaques vão para as informações sobre a participação da autora nos movimentos contra a ditadura militar no Brasil e os bastidores da criação de obras-primas como A Hora da Estrela, A Paixão Segundo G.H. e Água Viva.

