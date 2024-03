Wall St recua com Nasdaq na liderança da queda, com baixa de papéis de megacapitalização e chips

Por Sinéad Carew e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os índices de Wall Street fecharam em baixa nesta terça-feira, com a fraqueza das empresas de megacapitalização, como a Apple, e o setor de chips pressionando o índice de tecnologia Nasdaq, antes da divulgação de uma série de dados econômicos nesta semana e de comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o Congresso norte-americano.

O Dow Jones caiu 1,04%, para 38.585,32 pontos. O S&P 500 perdeu 1,02%, para 5.078,66 pontos. O Nasdaq cedeu 1,65%, para 15.939,59 pontos.