Venezuela agenda eleições presidenciais para 28/07

CARACAS, 5 MAR (ANSA) - O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Elvis Amoroso, anunciou nesta terça-feira (5) que as eleições presidenciais no país serão realizadas em 28 de julho.

Em uma reunião realizada em outubro passado em Barbados, as delegações do governo do presidente Nicolás Maduro e da oposição reunida na Plataforma Unitária Democrática (PUD) haviam chegado a um acordo para realizar as eleições presidenciais na segunda metade de 2024.

O Parlamento venezuelano também já realizou consultas com vários setores da sociedade civil e representantes dos partidos da oposição moderada, e entregou um dossiê ao CNE com propostas para um processo eleitoral transparente, pluralista e democrático.

Em comunicado, o CNE indicou que de 18 de março a 16 de abril serão abertos os registros eleitorais para a população, enquanto de 21 a 25 de março as candidaturas poderão ser depositadas e, finalmente, de 4 a 25 de julho será realizada a campanha eleitoral.

Até o momento, há apenas uma candidata presidencial oficial, que é a líder da oposição María Corina Machado, que venceu as primárias da oposição com mais de 92% dos votos.

No entanto, Machado enfrenta uma sentença de 15 anos de proibição de ocupar cargos públicos, o que, se não for revisado, a impediria de participar das eleições.

O Partido Socialista Unido da Venezuela (Psuv) de Maduro não indicou um candidato oficialmente, mas a expectativa é de que o atual líder busque a reeleição. (ANSA).

