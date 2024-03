'Valeu cada centavo': fone sem fio da JBL é sucesso e custa menos de R$ 232

Se você está em busca de um novo fone de ouvido sem fio para ter mais praticidade e mobilidade nas atividades do dia a dia, o TWS Wave Buds da JBL é uma boa opção. O produto, que está disponível nas cores preto e branco, conta com mais de 8 mil avaliações na Amazon, parceira do UOL, e está em promoção ? saindo por menos de R$ 232.

Algumas das vantagens dele é que você pode fazer atividades físicas sem se preocupar com fios enrolados, reuniões online com qualidade de som e até ouvir músicas mesmo distante do seu celular - já que funcionam via Bluetooth. Confira o que mais ele tem de bom, o que diz quem comprou e os principais pontos de atenção.

O que este fone tem de bom

Bateria que dura. O JBL Wave Buds funciona por até 32 horas (8 horas no fone + 24 no estojo de recarga), segundo as especificações técnicas. Ele também conta com carga rápida, garantindo duas horas de uso com apenas 10 minutos de carregamento.

O JBL Wave Buds funciona por até 32 horas (8 horas no fone + 24 no estojo de recarga), segundo as especificações técnicas. Ele também conta com carga rápida, garantindo duas horas de uso com apenas 10 minutos de carregamento. Tecnologia True Wireless Stereo (TWS). O fabricante garante que você vai aproveitar música sem fio sem comprometer a qualidade do som.

O fabricante garante que você vai aproveitar música sem fio sem comprometer a qualidade do som. Controle Touch . Dê play, pause e passe as músicas sem precisar pegar no celular, tudo pelo touch do próprio fone.

. Dê play, pause e passe as músicas sem precisar pegar no celular, tudo pelo touch do próprio fone. Microfone embutido . Permite que você faça chamadas de voz, reuniões e acesse o assistente de voz do seu fone.

. Permite que você faça chamadas de voz, reuniões e acesse o assistente de voz do seu fone. Tecnologia Smart Ambiente. Com essa funcionalidade você pode controlar o equilíbrio da música e os barulhos de ambiente externo.

Com essa funcionalidade você pode controlar o equilíbrio da música e os barulhos de ambiente externo. Resistente. Dispositivo tem resistência à poeira e a respingos de água - isso não inclui o estojo de transporte.

Dispositivo tem resistência à poeira e a respingos de água - isso não inclui o estojo de transporte. Confortável. O modelo acompanha 3 opções de borrachinhas para que você ajuste ao seu ouvido. De acordo com o fabricante, o design veda suavemente os ouvidos, bloqueando ruídos externos e melhorando o desempenho dos graves.

O que diz quem comprou?

Considerando as duas cores do produto, ele possui mais de 8.000 avaliações e mais de 7 mil compras no mês passado no site da Amazon.

FOI MINHA MELHOR EXPERIÊNCIA DE ÁUDIO! Estou com ele há uma semana, e para começar, a bateria da caixa durou de segunda à sexta (...) O som é muito fluido, vem com três diferentes borrachinhas que se adaptam a sua orelha, o que facilita ele não ficar caindo. Com ou sem o equalizador do aplicativo da JBL, você tem uma experiência incrível de som, com graves bem profundos, e um som incrível.

M

Tem um pouco mais de um mês que eu comprei e o produto valeu cada centavo investido. Durabilidade: Já caiu da minha mão durante uma pedalada e continuou funcionando perfeitamente. Bateria: Uso diariamente por mais ou menos umas 2h/3h dia e carrego no máximo uma vez por semana. Qualidade do som: Muito boa mesmo, eu trabalho com música e atende bem as expectativas pra um fone nessa faixa de valor (...).

Peterson Gonçalves

Pra quem procura um produto com qualidade superior, bateria que dura muito e que não seja tão caro quanto outros modelos este é o que você procura. Os graves são excelentes e a bateria é praticamente infinita, a qualidade do som é impecável

Elton Carlos

Eu gostei da qualidade do som. Também achei bem ergonômico e confortável. Às vezes eu até esqueço que estou com ele nos ouvidos.

Vanessa Santana

Pela faixa de preço do produto, acredito que ele entrega muito! A bateria da case você literalmente esquece de carregar, porque dura bastante. A do fone esperava um pouco mais, não chegou nas 8h.

Comentário anônimo da Amazon

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam que o encaixe do fone não se ajusta ao ouvido. Outros comentam que após meses de uso, um dos lados do fone para de carregar. Confira:

Comprei com o objetivo de utilizar enquanto realizava minhas corridas diárias, mas não encaixa nas orelha/ouvido de jeito nenhum.

Jamerson Sividini

Bom, comprei esse fone em abril de 2023 e um deles já não funciona, nunca derrubei, molhei (apenas suor, porém na descrição diz que é resistente a poeira e suor) e já está com defeito.

Artur

Vale a pena?

Considerando que a JBL é uma marca referência em qualidade de som, o TWS JBL Wave Buds está com um bom custo-benefício para quem busca um fone de ouvido de qualidade, mas não muito caro.

Ele possui a tecnologia JBL Deep Bass Sound, que permite que os graves sejam melhor reproduzidos pelo aparelho. É um modelo interessante para quem quer usar nas atividades do dia a dia, como em chamadas de voz e em atividades físicas - principalmente as ao ar livre, já que a tecnologia Smart Ambient te deixa ciente do que está acontecendo no momento, como buzinas, por exemplo.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).