Com cara de verão: truque de blush em "W" funciona? Veja teste e produtos

Sabe aquele ar de saúde, com bochechas coradas, que dá a impressão de que você acabou de pegar um solzinho na praia? Tem truque de maquiagem que viralizou nas redes sociais e busca imitar esse efeito usando o blush em bastão, com aplicação em formato da letra "W" no rosto.

No Lab da Beleza, que vai ao ar nas redes sociais de Universa, a maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan experimentou essa técnica. A seguir, você pode conferir o resultado e conhecer alguns produtos que o Guia de Compras UOL selecionou para quem também deseja testar esse efeito em casa.

Truque do blush em "W": como funciona?

Para aplicar o blush em "W", comece pelas têmporas, passe pelas bochechas, sobre o nariz e faça o mesmo do outro lado do rosto.

Vanessa Rozan indica usar um blush com menos pigmento, para não ficar com uma cor muito intensa e obter um resultado mais natural. Para completar, ela indica ainda usar uma esponja para espalhar o produto ou dar leves batidinhas com um pincel.

A maquiadora utilizou ainda um pouco de base no pincel para suavizar o blush. "Nada como uma basezinha para apagar um erro", brincou.

Veja a lista com nove produtos para testar o efeito de bochechas coradas.

Promete acabamento profissional.

Tem efeito gel.

Textura confortável.

Com fórmula cremosa.

Fácil aplicação.

Embalagem retrátil.

É à prova de suor.

Pode ser usado como batom e sombra, além de blush.

Textura suave.

Acabamelho com brilho natural.

Alta fixação.

Também pode ser usado como batom e sombra.

Pode ser usado para a prática de esportes e à prova de suor.

Tem proteção solar FPS30

É enriquecido com vitamina E e hidrata a pele.

Efeito natural.

Ilumina a pele com Eco Glitter.

Na cor coral, é indicado para quem tem pele com um fundo amarelado.

Tem cheirinho inspirado em Melissa.

Deixa partículas finas de brilho na pele.

Textura cremosa.

Acabamento luminoso.

Blush em creme.

Indicado para todos os tons de pele.

Mais um produto que pode ser usado como sombra e batom.

Fórmula leve e não oleosa.

Com manteiga de karité, também nutre a pele.

