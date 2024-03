Trump busca golpe final pela indicação republicana com disputa da Superterça

Por Joseph Ax e Gram Slattery

FORT WORTH (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump tentará na "Superterça" dar um golpe final em sua única adversária para a indicação presidencial republicana, Nikki Haley, com 15 Estados realizando disputas republicanas no maior dia de votação da temporada de primárias.

O ex-presidente, que domina a campanha republicana desde o início, apesar de sua série de acusações criminais, venceu todas as disputas iniciais de indicação, com exceção de uma, reduzindo a dois o vasto campo de candidatos republicanos no processo.

Embora Trump não possa ganhar delegados suficientes na terça-feira para conquistar formalmente a indicação, outro desempenho dominante acabaria essencialmente com qualquer resquício de suspense. Ao todo, as disputas de terça-feira concederão mais de um terço dos delegados republicanos - e mais de 70% do número necessário para garantir a indicação.

Uma terceira indicação consecutiva de Trump resultaria em uma revanche contra o presidente democrata Joe Biden na eleição de novembro. Biden deve vencer facilmente as disputas democratas de terça-feira, embora ativistas contrários à política de Biden em relação a Israel estejam convocando muçulmanos americanos e progressistas a votarem em "descompromisso" em Minnesota como forma de protesto.

Haley, ex-embaixadora dos EUA na ONU sob o comando de Trump, tem enfrentado cada vez mais dúvidas sobre por quanto tempo continuará sua campanha, principalmente depois de perder em seu Estado natal, a Carolina do Sul, há 10 dias.

Ela havia se comprometido a continuar até as disputas da Superterça, mas não fez nenhuma promessa além disso, e sua campanha não programou nenhum evento público na terça-feira ou depois.

Trump estava à frente de Haley em todos os Estados da Superterça em que havia dados de pesquisas públicas disponíveis, de acordo com o site de acompanhamento de pesquisas 538. Na Califórnia e no Texas, que juntos somam mais de 300 delegados, Trump estava à frente por uma média de mais de 50 pontos percentuais.

Mas os aliados de Haley veem uma pequena janela de oportunidade para conseguir uma vitória em Estados como Virgínia, Massachusetts e Vermont, que têm mais eleitores ricos e com formação universitária que tendem a apoiar sua candidatura.

Esses três Estados também estão entre os vários da Superterça que não exigem que os eleitores das primárias sejam republicanos registrados. Os eleitores independentes e moderados favoreceram Haley em detrimento de Trump nos primeiros Estados de votação, de acordo com pesquisas de boca de urna da Edison Research.