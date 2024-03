Toyota confirma investimentos de R$11 bi no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Toyota anunciou nesta terça-feira investimentos de 11 bilhões de reais no Brasil até 2030, na esteira de uma série de anúncios de aportes por montadores no país.

Do montante total, 5 bilhões de reais serão investidos até 2026, com parte voltada para a produção de um novo veículo compacto híbrido flex anunciado no ano passado e de outro modelo com mesma tecnologia, de acordo com a Toyota.

Os novos investimentos também servirão para expandir o parque fabril da empresa em Sorocaba, no Estado de São Paulo, onde ocorreu o anúncio, nesta terça-feira, e que receberá 500 novos postos de trabalho.

As novas instalações em Sorocaba receberão as operações da fábrica da empresa no município paulista de Indaiatuba, que está sendo fechada, de acordo com a montadora. O movimento, segundo a Toyota, visa manter 100% dos empregos.

"Isto ocorrerá de forma gradual, a partir de meados de 2025, com conclusão prevista para o final de 2026", afirmou a companhia em comunicado à imprensa.

A estimativa da empresa é de geração de 2 mil empregos diretos até 2030, e, considerando indiretos, cerca de 10 mil.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, já havia adiantado no domingo sobre os investimentos da Toyota no país.

No mês passado, a Volkswagen anunciou um investimento de 9 bilhões de reais no Brasil entre 2026 e 2028, que se somará a aportes de 7 bilhões de reais já previstos para entre 2022 e 2026 no país. A Hyundai Motor também disse que planeja investir mais de 1,1 bilhão de dólares no Brasil até 2032.

(Reportagem de André Romani e Patrícia Vilas Boas)