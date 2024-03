Toyota anuncia investimento de R$ 11 bi para fazer carros híbridos no país

Colaboração para o UOL e do UOL

A Toyota anunciou na tarde de hoje (5), na sede da montadora em Sorocaba (SP), um investimento de R$ 11 bilhões no mercado brasileiro, coma criação de mais de 2 mil novos empregos, até 2030.

Segundo a montadora, o aporte milionário de recursos, que é o maior da história da marca japonesa no Brasil, servirá para a produção de novos veículos no país, incluindo modelos com a tecnologia híbrida flex que hoje já equipa o sedã Corolla e o SUV Corolla Cross.

Dentre os novos modelos que vêm aí, está o SUV compacto híbrido e bicombustível anunciado pela Toyota no ano passado, com início da produção previso para 2025 e que será o Yaris Cross, segundo o colunista de UOL Carros Marlos Ney Vidal.

Esse novo SUV vai estrear com o aporte de R$ 5 bilhões confirmado até 2026 pela Toyota e que integra o total de R$ 11 bilhões anunciado nesta terça-feira.

A notícia foi dada por Rafael Chang, CEO da Toyota para a América Latina e Caribe, após reunião do executivo com o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A montadora informou que, além do veículo compacto, o novo ciclo de investimentos servirá para lançar e fabricar no país um outro modelo, com a mesma tecnologia híbrida flex - que seria a picape do Corolla Cross, segundo o colunista Vidal.

Ampliação da capacidade da fábrica de Sorocaba (SP)

Fábrica da Toyota em Sorocaba, no interior paulista Imagem: Divulgação

Com o novo aporte bilionário, a Toyota vai ampliar as instalações e a capacidade fabril da unidade de Sorocaba, que hoje produz Corolla Cross e Yaris com carroceria hatch e sedã.

A fábrica de Sorocaba, segundo a montadora, hoje opera com plena capacidade e receberá novas instalações, para as quais serão transferidas as atividades produtivas da unidade de Indaiatuba (SP), que hoje fabrica o sedã Corolla e será fechada.

Em relação aos empregos, a montadora informa que todos os atuais postos serão mantidos, incluindo aqueles de Indaiatuba, e serão criadas, em um primeiro momento, 500 vagas na fábrica de Sorocaba.

As contratações terão início em meados de 2026 e, até 2030, deverão totalizar 2 mil novos empregos diretos

A Toyota acrescenta que, somadas as vagas emprego indiretas, serão cerca de 10 mil postos de trabalho na cadeia produtiva

Além da Toyota, outras marcas como Hyundai, General Motors, Volkswagen e BYD anunciaram recentemente novos ciclos de investimentos no mercado nacional.