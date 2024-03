Talentos dos Emirados ganham destaque no Xposure 2024

XARJAH, 5 de março de 2024 (WAM) -- O Festival Internacional de Fotografia Xposure chegou ao fim com destaque para os talentos locais, ressaltando a criatividade e inovação que florescem na comunidade fotográfica da região. Uma gama diversificada de sessões envolveu o público e inspirou fotógrafos de todos os níveis durante seus três últimos dias.

De discussões sobre fotojornalismo a sessões técnicas aprofundadas sobre diferentes gêneros de fotografia conduzidas por talentos locais, o festival ofereceu uma plataforma para entusiastas de todas as idades e níveis de experiência mergulharem no mundo da fotografia e aprimorarem seus conhecimentos e habilidades.

O jovem jornalista árabe Ahmed Obaid conduziu uma discussão sobre sua jornada no fotojornalismo, oferecendo percepções valiosas obtidas ao longo de sua carreira com uma palestra sobre Perspectivas da juventude no jornalismo. Superando desafios e abraçando experiências positivas, Obaid compartilhou anedotas pessoais e conselhos profissionais, inspirando os participantes a embarcarem em sua própria jornada de contar histórias por meio da fotografia.

O renomado piloto e cinegrafista de drones FPV (visão em primeira pessoa), Abdulla AlQasim, levou o público a uma jornada pelo mundo dos drones na segunda-feira, 4 de março, com sua sessão "Como iniciar sua jornada FPV". Mergulhando em suas experiências pessoais e compartilhando os segredos por trás de suas fotografias aéreas, AlQasim forneceu dicas essenciais tanto para iniciantes quanto para usuários experientes de drones. Sua experiência em combinar precisão técnica com visão criativa deixou os participantes inspirados a elevar sua experiência de voar com drones a novos patamares.

Ahmed Alraeesi, fotógrafo dos Emirados Árabes Unidos, conduziu uma sessão para iniciantes intitulada "A maneira mais fácil de aprender fotografia rapidamente". Ele deu orientações e conselhos práticos por meio de discussões sobre a definição de metas e o cultivo da mentalidade certa para o progresso na jornada fotográfica, deixando os participantes com um senso de confiança e propósito na busca de sua paixão.

No último dia do Xposure, o especialista em astrofotografia Yousuf Alqasimi conduziu uma sessão interessante sobre fotografia astronômica. A astrofotografia ofereceu uma visão geral abrangente de várias maneiras de fotografar as estrelas, com técnicas distintas. De trilhas estelares a objetos do céu profundo, Alqasimi compartilhou os segredos por trás da captura de imagens de tirar o fôlego de fenômenos celestiais, e os participantes aprenderão a enfrentar desafios como poluição luminosa e condições climáticas adversas para aprimorar suas habilidades em fotografia astronômica.