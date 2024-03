Duram a vida toda: por que panelas Staub e Le Creuset são tão cobiçadas

Panelas de ferro esmaltado são verdadeiros objetos de desejo para quem gosta de cozinhar. Mais especificamente, as de duas marcas renomadas: Staub e Le Creuset. Ambas são francesas e conhecidas por sua qualidade. Não por acaso, são algumas das mais caras do mundo.

O investimento é alto, mas se paga, pois duram "toda a vida". Também chamadas de caçarolas, elas são robustas e versáteis para as mais diversas receitas. E tudo isso com um visual lindo e colorido, que se destaca na cozinha. Veja o que mais elas têm de bom e quais as diferenças entre as panelas Staub e Le Creuset.





O que elas têm de bom?

Essas panelas são tradicionalmente chamadas de "Dutch oven" (forno holandês), pois foram pensadas para receitas que levam um longo tempo para cozinhar, como os clássicos franceses boeuf bourguignon (guisado de carne) e coq au vin (frango no vinho).

Alguns de seus benefícios são:

Mantém a temperatura uniformemente, pois são grossas e pesadas

Líquidos e vapores não escapam da receita, pois as tampas vedam muito bem

Alimento cozinha por igual, sem queimar no fundo ou ficar mais firme na superfície, pois o calor é distribuído uniformemente

Atingem temperaturas mais altas, pois são inteiriças em ferro fundido

Economizam gás, pois você só precisa usar fogo baixo ou médio durante o cozimento

Fáceis de limpar, pois são esmaltadas por dentro e por fora, e não grudam ou absorvem odores

Funcionam em qualquer fonte de calor, seja fogão a gás, à lenha, de indução, dentro do forno e até diretamente sobre brasas

Caçarola Staub (esquerda) e Le Creuset (direita) Imagem: Marcella Duarte/UOL

A retenção de calor é tão intensa que é realmente como se virasse um forninho lá dentro —tanto que há quem asse pães nesse tipo de panela. Dá até para usá-las como forma para bolos e tortas, sem a tampa.

Há muitos tipos de preparo que podem ser feitos nas caçarolas de ferro, seja Staub ou Le Creuset:

carnes e vegetais assados

ensopados/guisados

sopas

risotos

pães (com a panela tampada dentro do forno)

O único ponto de atenção em ambas é o revestimento esmaltado. Apesar de durável, ele pode lascar com pancadas ou quedas, então vale um cuidado extra ao armazenar.

Além disso, elas podem ir à lava-louças, mas o melhor é lavar à mão, pois o processo pode dar uma "embaçada" do esmalte —um prejuízo apenas estético, mas, falando em uma panela tão bonita e cara, bem indesejado.

Interior de uma Le Creuset (esquerda) e uma Staub (direita) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Staub x Le Creuset: quais as diferenças?

As duas marcas são bem similares, com panelas da mais alta qualidade. Há algumas diferenças sutis entre elas, mas que não devem ter impacto na vida de quem não é um cozinheiro profissional.

Cor interna: o interior da Le Creuset é beginho, liso e brilhante, e o da Staub é preto e levemente poroso. Além da questão estética, a cor pode fazer diferença em algumas situações.

Com o fundo claro da Le Creuset, fica mais fácil acompanhar quão dourado está o fundo enquanto cozinha ou ver se ela está realmente limpa na hora de lavar. Por outro lado, o acabamento escuro da Staub esconde as marcas de uso que a panela adquire com o tempo.

Tampa: a da Staub é mais robusta e fecha mais firmemente. Além disso, na parte interna da tampa há protuberâncias que servem para coletar a condensação e "pingar" a água de volta na comida. Tudo isso quer dizer que menos vapor vai escapar durante o preparo —o que pode ser bom ou não, dependendo do alimento (há alguns que precisam perder água para aprofundar o sabor, nestes casos, basta "desencaixar" um pouco a tampa para o vapor escapar).

Puxador da tampa: em todas as Staub, ele é de metal; na Le Creuset, pode ser de metal ou de fenólico preto (um tipo de resina que resiste até cerca de 200º?C). Todos são seguros para ir ao forno, mas é sempre preferível de metal, um material mais durável e sem limite de temperatura (só cuidado ao abrir a tampa quente, é bom usar um pegador ou pano).

Peso: as duas são bem pesadas. Mas se comparar panelas do mesmo tamanho, a Le Creuset é ligeiramente mais leve que a Staub. Em teoria, isso diz que a Staub pode segurar calor por mais tempo e igualmente, enquanto a Le Creuset é um pouco mais fácil de ser manuseada.

Qual devo comprar?

No final, a escolha é questão de gosto. Eu, pessoalmente, tendo à Staub, pois curto o estilo da tampa e o interior escuro. Mas vira e mexe me vejo encantada por alguma nova cor da Le Creuset, como as roxas.

Também deve-se considerar o valor de cada uma (a Staub costuma ser um pouco mais barata) e o uso que você irá fazer, pois há panelas dos mais variados tamanhos e formatos, como: redonda, oval, grelha quadrada, frigideira skillet, risoteira, buffet, fondue. Nesse quesito, a Le Creuset tem mais opções.

Em resumo:

Staub - Prós

Um pouco mais barata

Tampa mais eficiente

Puxador sempre metálico

Le Creuset - Prós

Muitas cores e formatos

Mais fácil para visualizar o alimento e limpar

