Setor de serviços dos EUA esfria em fevereiro, mostra pesquisa do ISM

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento do setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou um pouco em fevereiro em meio a um declínio no nível de emprego, mas uma medida de novos pedidos aumentou para um recorde de seis meses.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou nesta terça-feira que seu PMI não manufatureiro caiu de 53,4 em janeiro para 52,6 no mês passado. Uma leitura acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice ficaria em 53,0.

O PMI foi consistente com uma expansão econômica contínua, apesar dos 525 pontos-base de aumentos na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022.

Embora os mercados financeiros esperem que o banco central dos EUA comece a cortar os juros este ano, o momento é incerto porque a inflação continua alta, com a maior parte das pressões sobre os preços vindo de serviços como habitação e serviços públicos, bem como finanças, saúde e recreação.

Uma medida das novas encomendas recebidas pelas empresas de serviços aumentou para 56,1 no mês passado, o nível mais alto desde agosto passado, em comparação com 55,0 em janeiro. Os pedidos de exportação, entretanto, desaceleraram depois de terem aumentado em janeiro. Com a alta das encomendas, a produção acelerou, com uma medida de atividade de negócios saltando de 55,8 em janeiro para 57,2, um pico de cinco meses.

Apesar do aumento dos pedidos, a inflação de serviços desacelerou. Um indicador de preços pagos por insumos pelas empresas caiu para 58,6, de um recorde de 11 meses de 64,0 em janeiro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)