Produção global de algodão deve somar 24,31 milhões de t em 2023/24, diz Icac

São Paulo, 5 - A produção mundial de algodão deve somar 24,31 milhões de toneladas na temporada 2023/24, que começou oficialmente em agosto, disse o Conselho Consultivo Internacional do Algodão (Icac, na sigla em inglês) em relatório mensal. O volume representa queda de 2,13% ante a estimativa para a temporada 2022/23, de 24,84 milhões de toneladas.O consumo global em 2023/24 deve aumentar 0,30% ante a temporada anterior, para 23,75 milhões de toneladas. As exportações devem aumentar 12,5%, para 9,07 milhões de toneladas, disse o Icac. Já os estoques finais devem crescer 2,73%, para 21,81 milhões de toneladas.As estimativas de preço para o índice A na temporada 2023/24 vão de 83,50 a 102,30 cents por libra-peso, com média de 91,73 cents. O Icac observou que nas últimas semanas os preços do algodão, medidos pelo índice Cotlook A, subiram além do previsto. Segundo a entidade, essa alta foi motivada em grande parte por compras especulativas no mercado futuro, e não por fundamentos.