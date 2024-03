Procurado pela Justiça é preso durante partida de futebol em Minas Gerais

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem procurado por tráfico de drogas durante um jogo de futebol amador, em Mutum, no último domingo (3).

O que aconteceu

Preso era procurado pela Justiça capixaba. A Polícia Militar de Minas Gerais recebeu informações da Polícia Civil do Espírito Santo de que um criminoso procurado pela Justiça do estado estava participando de uma partida de futebol pelo torneio amador "Copa do Café", realizado em Minas Gerais, e o prendeu.

Vídeo mostra o homem sendo retirado do campo. Uma gravação de um torcedor mostra policiais militares retirando o homem, que tem 24 anos, do campo. O UOL procurou a organização do torneio e o Esporte Clube Mutum, time pelo qual o suspeito jogava, mas não teve retorno.

Homem tem várias passagens pela polícia. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o homem tem passagens na polícia por agressão, ameaça, tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Espírito Santo em busca de mais informações, mas não obteve resposta. Se houver retorno, o texto será atualizado.