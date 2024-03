Passageiros de trem e metrô enfrentam manhã de falhas em SP

Do UOL, em São Paulo

Passageiros do metrô e do trem enfrentaram problemas e lentidão na manhã de hoje em São Paulo.

O que aconteceu

Falhas foram registradas na 4-Amarela, operada pela ViaQuatro, e 10-Turquesa, da CPTM.

Na linha 10-Turquesa, os trens precisaram circular por via única no trecho entre São Caetano do Sul e Santo André. Isso ocorreu por causa das chuvas que atingiram a Região Metropolitana da capital na madrugada.

A falha durou das 5h41 às 6h04, informou a CPTM. Às 7h30, a situação do trem estava normalizada, segundo o órgão.

Na linha 4-Amarela, uma falha em um aparelho de mudança deixou a velocidade restrita das 4h40 às 5h06.

A falha ocorreu em um aparelho de mudança de via entre as estações Vila Sônia e Morumbi, informou a ViaQuatro. A circulação também estava normalizada às 8h, segundo a concessionária.