Príncipe Herdeiro de Fujairah recebe o ministro da Cultura

FUJAIRAH, 5 de março de 2024 (WAM) - O xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, elogiou o papel das instituições culturais na promoção do setor cultural e artístico, acrescentando que seus projetos ajudam a melhorar a qualidade, o crescimento e a criatividade do setor, que são essenciais para o desenvolvimento do país.

O xeique Mohammed bin Hamad fez essa declaração durante uma reunião com o xeique Salem bin Khalid Al Qasimi, ministro da Cultura, à margem da cerimônia de premiação da quinta edição do Concurso Internacional de Piano de Fujairah, organizado pela Fujairah Academy of Fine Arts.

Durante a reunião, o xeique Mohammed enfatizou que xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, acompanha de perto o cenário cultural do emirado, por acreditar que a cultura contribui para o desenvolvimento da sociedade e promove os valores humanos e sociais que promovem as comunidades. A reunião abordou os trabalhos, projetos e programas culturais que se alinham com as metas e referências dos EAU e sua visão de liderança nesse setor fundamental.

O xeique Mohammed também elogiou as atividades artísticas e os programas culturais que promovem a cultura do país e impulsionam sua estatura global no setor criativo e sua celebração. Em seguida, a discussão se concentrou em várias políticas, projetos e programas estratégicos, como o Programa Nacional de Subsídios para Cultura e Criatividade, bem como os programas locais e internacionais de cultura e artes dos centros criativos em vários emirados do país.

Mohammed bin Hamad também elogiou o papel do ministério na promoção da cultura, no apoio às artes e na homenagem aos criadores e talentos em todos os campos criativos, e destacou a importância da cooperação e da coordenação de todas as instituições e centros relevantes para alcançar os mais altos padrões e resultados.

A reunião também contou com a presença do Dr. Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, diretor do Gabinete do príncipe herdeiro de Fujairah, e de Mubarak Al Nakhli, subsecretário do Ministério da Cultura.