Presidente do TJD-RJ diz que 'direitos humanos são para humanos direitos'

Renata Mansur, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro, disse que "direitos humanos são para humanos direitos" em reunião da OAB-RJ. A Comissão de Direitos Humanos da entidade repudiou a fala.

O que aconteceu

Presidente do TJD-RJ disse que "direitos humanos são para humanos direitos". Renata Mansur, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro afirmou que "se sentia envergonhada por declarações da Comissão de Direitos Humanos da OAB" e que considera que "direitos humanos são para humanos direitos".

Eu costumo dizer que Direitos Humanos é para humano direito. Quando eu ouço determinadas falas da OAB, e eu vou falar em nome da OAB, em especial da Comissão de Direitos Humanos, eu me sinto envergonhada. A gente tem que ter um olhar para humano direito. Os policiais é que são os humanos direitos desse contexto.

Renata Mansur, presidente do TJD-RJ

Comissão de Direitos Humanos da OAB repudiou declaração. Em nota, a comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ escreveu que "Não há saída para os impasses da segurança pública afastada da sua compreensão como um direito fundamental do cidadão, ou seja, como um direito humano dos mais basilares".

Vídeo original foi apagado. A fala ocorreu durante um encontro da OAB, e tinha como tema "Operações Policiais - A violência que a polícia enfrenta nas áreas conflagradas e suas dificuldades". Quando terminou, Mansur foi aplaudida por seus colegas. O vídeo original foi tirado do ar pela Escola Superior de Advocacia da Barra da Tijuca.

Mansur já foi indiciada por estelionato e associação criminosa. Renata Mansur já foi indiciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suposto envolvimento de uso de documentos falsos para desviar uma herança milionária. O UOL entrou em contato com o TJRJ e com a Polícia Civil para saber qual é o andamento do processo.

A reportagem também tentou contato com Renata Mansur, mas não recebeu retorno. Este espaço segue aberto para manifestação.