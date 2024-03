Presidente emirático dá as boas-vindas ao emir do Kuwait em visita de Estado aos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 5 de março de 2024 (WAM) - O xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Estado do Kuwait, chegou a Abu Dhabi em uma visita de Estado aos Emirados Árabes Unidos. O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chefiou pessoalmente a recepção ao líder do Kuwait e delegação na chegada ao Aeroporto Presidencial.

Também estiveram presentes na recepção o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, conselheiro para Assuntos Especiais na Corte Presidencial, e Matar Al Neyadi, embaixador dos EAU no Kuwait.

A aeronave do emir do Kuwait foi recebida por uma escolta cerimonial de jatos militares dos Emirados Árabes Unidos ao entrar no espaço aéreo do país, como um gesto de boas-vindas ao convidado da nação. O líder do esquadrão de escolta solicitou permissão de Al-Sabah para acompanhar a aeronave até o Aeroporto Presidencial em Abu Dhabi, dando-lhe as boas-vindas à segunda casa, os EAU.

O emir xeique Mishal está acompanhado por uma delegação oficial que inclui o xeique Dr. Salem Jaber Al-Ahmad Al-Jaber, o xeique Nawaf Abdulaziz Humoud Al-Jarrah Al-Sabah; o xeique Mubarak Fahad Al-Salem Al-Sabah; xeique Jaber Faisal Al-Saud Al-Sabah; xeique Mubarak Sabah Salem Al-Humoud Al-Sabah; xeique Hamad Salem Al-Humoud Al-Jaber Al-Sabah; chefe do Aparelho de Acompanhamento do Desempenho do Governo, xeique Ahmad Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, e funcionários de alto escalão do Tribunal Emiri.