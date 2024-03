Presidente emirático concede a Ordem de Zayed ao emir do Kuwait e recebe a Ordem de Mubarak, o Grande

ABU DHABI, 5 de março de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu na terça ao xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Estado do Kuwait, a Ordem de Zayed em agradecimento às fortes relações fraternas que unem os dois países e aos esforços do emir para aprimorar esses laços. Esse prêmio é a maior honra concedida pelos Emirados Árabes Unidos a chefes de estado, reis e líderes.

O xeique Mishal concedeu ao presidente dos EAU a Ordem de Mubarak, o Grande, em agradecimento ao papel do xeique Mohamed no fortalecimento das relações entre os dois países e por seus esforços dedicados para promover a unidade e a solidariedade entre os Estados-Membros do Conselho de Cooperação do Golfo.

A cerimônia de premiação foi realizada em Qasr Al Watan, em Abu Dhabi, durante uma visita de Estado do emir do Kuwait aos Emirados.

O presidente dos Emirados observou que a outorga da Ordem de Zayed ao emir do Kuwait reflete o profundo respeito e orgulho da nação pelos laços fraternos entre os EAU e o Kuwait, bem como pelos esforços do emir para aprimorar essas relações em diversas áreas.

O xeique Mohamed transmitiu seus sinceros votos de progresso e prosperidade contínuos ao emir e ao povo kuwaitiano. E também expressou seu orgulho em receber a Ordem de Mubarak, o Grande, um símbolo que reflete profundamente os laços fortes e duradouros entre suas nações e povos.

Por sua vez, o xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah expressou sua gratidão ao xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e seu orgulho em receber essa ordem, que leva o nome do fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, uma vez que ela incorpora as relações profundamente enraizadas entre os dois países.