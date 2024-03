'Café com Deus Pai': por que livro se tornou fenômeno de vendas no Brasil

O livro "Café com Deus Pai" (editora Quatro Ventos), escrito pelo pastor evangélico e podcaster Junior Rostirola, é o maior fenômeno editorial do mercado brasileiro. Em apenas três anos, desde sua primeira edição, em outubro de 2021, o devocional já vendeu mais de 1 milhão de exemplares e já se tornou um dos livros religiosos mais populares do país.

Só neste ano foram quase 100 mil exemplares vendidos da edição 2024 da obra, o que faz dele o livro mais vendido do ano —posto que também alcançou em 2022 e 2023—, segundo ranking da PublishNews, que contabiliza as vendas das principais livrarias e editoras brasileiras. Há a versão "kids" (para crianças) e "teens" (para adolescentes) da publicação.

Por que 'Café com Deus Pai' virou fenômeno de vendas?

O sucesso do livro pode ser atribuído a diversos fatores. Um deles é a linguagem simples e direta utilizada pelo autor, que consegue conectar-se com o público de forma profunda.

O livro é dividido em 365 trechos, um para cada dia do ano, e traz também um "plano de leitura bíblica". A proposta é entregar ao leitor "porções diárias de renovação" com mensagens inspiradoras para o dia. Na capa, em vez de símbolos de fé, uma xícara de café.

Além disso, as páginas têm cheiro de café, o que reforça a ideia de tomar a bebida enquanto "conversa" com Deus.

O livro também ganhou notoriedade depois que alguns influencers começaram a divulgá-lo em suas redes sociais e recomendar para os seguidores. Um deles foi o criador de conteúdo Felipe Theodoro, que tem mais de quatro milhões de seguidores só no Instagram. Com isso, a obra conseguiu "furar a bolha" de seguidores do próprio pastor e atingir públicos mais variados.

Quem é o autor de 'Café com Deus Pai'?

Junior Rostirola é pastor evangélico e fundador da igreja Reviver, que tem sede em Itajaí (SC). Ele também é o criador do podcast que leva o mesmo nome de seu livro e é um dos mais ouvidos no Spotify.

Assim como o livro, a ideia do podcast é de "porções diárias da palavra de Deus". Cada episódio tem de dois a cinco minutos de duração.

Em entrevista ao TAB, Rostirola disse que sua trajetória começou a partir de uma tragédia familiar: seu pai era alcoólatra e batia na esposa. O pastor afirmou ter sofrido de depressão na adolescência, mas conseguiu se curar frequentando uma igreja evangélica.

A partir daí decidiu seguir o caminho da fé e estudar teologia na FEC (Faculdade Evangélica Catarinense). Em 2010, fundou a igreja Reviver junto com a esposa Michelle, que também é pastora.

Segundo Rostirola, a igreja começou com oito pessoas na garagem da sogra. Hoje, são mais de 6.000 membros e seis templos —a maioria no Rio Grande do Sul e uma unidade no Haiti.

Críticas por apoio a Bolsonaro

O pastor acumula pouco mais de 2.000 postagens nem seu Instagram. Quatro delas demonstravam as inclinações políticas do autor do "Café com Deus Pai" —todas feitas entre outubro e novembro de 2022, época das eleições.

Em uma dessas, publicada em outubro aquele ano, Rostirola postou uma foto ao lado do então presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. A legenda: "Todos deve sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13:1."

Entre os mais de 600 comentários, o pastor recebeu algumas críticas dos seguidores. "Deixando de seguir...pena que encomendei o livro", disse uma mulher. "Terceiro pastor que deixo de seguir", escreveu outra seguidora. "Esse cara só do seu lado não é de Deus...Enquanto um familiar meu estava no hospital morrendo ele estava sorrindo e se alegrando com a morte de todos por covid...", escreveu um homem.

Na época, Rostirola admitiu que votou em Bolsonaro nas últimas eleições, mas disse que não se considera bolsonarista. Ele ainda afirmou que o retrato ao lado do ex-presidente foi feito por ocasião de um encontro de pastores em Brasília. "Tiramos foto, tomamos café juntos, eu ouvi ele falar um pouco da experiência dele como presidente. Foi muito bacana."

