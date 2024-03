Alivia dor e cólica: bolsa térmica de gel é sucesso e custa menos de R$ 30

Seja para o alívio de cólicas, lesões musculares ou dores na coluna, a bolsa térmica em gel é aquele produto versátil para se ter em casa. Ela pode ser usada quente ou fria, a depender do motivo do uso.

A seguir, mostramos por que o modelo Cristal, da marca Termogel, é um dos que fazem sucesso na Amazon, parceira do UOL. Confira o que diz quem comprou e as reclamações de alguns consumidores.

Características do produto

É possível reutilizar a bolsa térmica em gel diversas vezes.

Está disponível em diferentes cores (azul, rosa e verde) e formatos (comprida ou quadrada).

Pode ser levada ao freezer, em banho-maria no fogão e ao micro-ondas (ver recomendação de tempo para esfriar ou esquentar).

Segundo o fabricante, a compressa fria é indicada nas primeiras 48 horas depois da lesão.

A bolsa fria pode ser usada para aliviar problemas como lesões musculares, hematomas, hemorragias, edemas e dores agudas na cabeça.

Quando usada fria, é necessário ter cuidado para não cair no chão, para não estragar o material.

Já a aplicação da bolsa quente é recomendada após 48 horas da ocorrência de lesões musculares, dores na coluna, estresse muscular, cólicas, entre outras.

O que diz quem comprou?

Com mais de mil avaliações na Amazon, essa bolsa térmica em gel tem nota média de 4,4 (do total de cinco). Leia adiante alguns comentários de consumidores.

Adorei o custo benefício do produto. A bolsa é de um tamanho bom, esquenta e preserva a temperatura por um bom tempo durante o uso. Prática e relevante para ter em casa.

Leticia dos Santos Rocha

O produto é excelente para usar em pontos de dor. Como ele não congela, é muito bom para usar em partes do corpo que precisam ser envolvidas (joelho). Minha esposa utiliza para cólicas e adorou.

Rogério

Bom custo-benefício. Excelente negócio, haja vista que não acho esse tipo de material em lojas presenciais, nem mesmo em especializadas em produtos médicos. Essa bolsa pode ser colocada diretamente ao micro-ondas sem a necessidade da adição de água, esse é o seu diferencial.

Eduardo F.

Chegou antes do prazo (como de costume a Amazon sempre entrega antes). Ela não vem cheia de gel, ela é meio fina (na foto da impressão de ser cheia). Atende muito bem ao que lhe cabe, as compressas, só quem vivia com gelo em sacolinha sabe o que estou falando. Ela se molda ao seu corpo e isso faz muita diferença também.

Clayton Lima dos Santos

Pontos de atenção

Alguns compradores, no entanto, registraram que essa bolsa térmica pode vazar depois de colocar no micro-ondas e também com pouco tempo de uso.

Uma das bolsas rompeu nos primeiros usos. Pode ter sido pela forma de colocar no micro-ondas, não sei. Mas logo ela furou e começou a vazar.

Elis Calcagno Martins

Comprei três e uma já vazou com menos de um mês de uso.

Alexandre Perinotto

Produto frágil. Vazou o líquido interno após pouquíssimo uso.

Claudio Roberto Pinto Ribeiro

