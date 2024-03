PMI de serviços da Alemanha avança a 48,3 em fevereiro, diz S&P Global, e supera prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha subiu de 47,7 em janeiro para 48,3 em fevereiro, segundo pesquisa final divulgada nesta terça-feira, 5, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de fevereiro ficou acima da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 48 em ambos os casos. Já o PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, caiu de 47 para 46,3 no mesmo período, mas foi revisado para cima, de 46,1 originalmente. As leituras abaixo de 50 sinalizam contração na atividade econômica alemã.