PIB da Itália avança 0,2% no quarto trimestre

ROMA, 5 MAR (ANSA) - O produto interno bruto (PIB) da Itália cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores e avançou 0,6% na comparação com o quarto final de 2022.

Os números foram divulgados nesta terça-feira (5) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), quatro dias depois de o mesmo órgão ter confirmado uma expansão de 0,9% na economia italiana no ano passado.

Uma estimativa preliminar publicada pelo Istat em janeiro já apontava uma alta de 0,2% no PIB da Itália no quarto trimestre sobre os três meses anteriores, mas indicava que o crescimento anualizado havia sido de 0,5%.

"O crescimento é explicado sobretudo pelos investimentos, pela demanda externa e pelos gastos públicos, que contribuíram com 0,5, 0,4 e 0,1 ponto percentual, respectivamente", afirma o instituto.

"Por outro lado, o consumo das famílias e do setor privado subtraiu 0,8 ponto percentual do crescimento do PIB [no quarto trimestre]", destacou o Istat. (ANSA).

