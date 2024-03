Petróleo cai 1% diante de preocupações com plano de crescimento econômico da China

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram quase 1% nesta terça-feira diante de ceticismo relacionado ao cumprimento de meta de crescimento econômico da China e de declínio do apetite ao risco dos investidores.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 0,76 dólar, ou 0,9%, a 82,04 dólares por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos caíram 0,59 dólar, ou 0,8%, a 78,15 dólares o barril.

Ambos os contratos de referência chegaram a cair mais de um dólar durante a sessão.

Pesando nos preços, a China, maior importador mundial de petróleo, estabeleceu uma meta de crescimento econômico para 2024 de cerca de 5%. Embora a meta seja semelhante à do ano passado e esteja em linha com as expectativas dos analistas, a falta de planos de estímulo de grande valor para apoiar a economia em dificuldades do país decepcionou os investidores.

"A meta de crescimento é boa, mas a parte que falta é como eles querem alcançá-la -- o tipo de estímulo não está claro por enquanto", disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

O sentimento de aversão ao risco nos mercados financeiros mais amplos também pressionou os preços, acrescentou Staunovo. Os preços do ouro atingiram uma máxima histórica nesta terça-feira devido ao aumento das apostas para um corte nas taxas de juros dos EUA em junho, enquanto Wall Street caiu devido à fraqueza das ações de megacapitalização.[GOL/] [.N]

Fornecendo algum apoio aos preços do petróleo, o dólar norte-americano caiu devido ao abrandamento do crescimento no setor dos serviços. Um dólar mais barato normalmente apoia os preços do petróleo, aumentando a procura por parte dos investidores que detêm outras moedas.

